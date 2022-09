Úrokové sadzby na hypotékach v USA vyskočili na najvyššiu úroveň od leta 2008

WASHINGTON - Priemerná úroková sadzba pri najpopulárnejších hypotekárnych úveroch v USA vzrástla nad 6,5 %. Dostala sa tak na najvyššiu úroveň od leta 2008. Uviedla to v stredu Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA). Informuje o tom agentúra Reuters.

Rastúce sadzby pri hypotekárnych úveroch sú reakciou na agresívne zvyšovanie kľúčových úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky, ktorá sa tak snaží zmierniť vysokú infláciu. To tlačí na realitný trh, ktorý je na výšku úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie citlivý. MBA oznámila, že priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach vzrástla v Spojených štátoch v týždni do 23. septembra o 27 bázických bodov na 6,52 %. To je najvyššia úroveň od augusta 2008.

Sprísňovanie menovej politiky bude pokračovať

Federálny rezervný systém (Fed) zvýšil minulý týždeň hlavnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov, tretíkrát v tomto rozsahu po sebe. Navyše vedenie banky upozornilo, že v sprísňovaní menovej politiky bude pokračovať. Šéf Fedu Jerome Powell v tomto smere priamo poukázal na trh s bývaním a povedal, že po období "prudkého" rastu cien nehnuteľností tento trh pravdepodobne zaznamená "korekciu".