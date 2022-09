Nový minister hospodárstva sa ukázal na vláde: FOTO Zranenie hlavy v priamom prenose! Je pôvodná verzia pravdivá?

BRATISLAVA - Je to už takmer týždeň, čo Slovensko obehli informácie o tom, že na sviatok Sedembolestnej Panny Márie skončil jeden člen vlády na pohotovosti. Išlo o nového ministra hospodárstva Karla Hirmana. Ten v stredu prišiel na rokovanie vlády, pričom mu na hlave bolo jasne vidieť ranu po zranení. To však vyvoláva pochybnosti o pôvodnej verzii jeho zranení.

Archívne VIDEO Hirman na prvej vláde ohľadom cien energií upokojuje verejnosť, nie je dôvod na paniku

Podľa pôvodnej verzie príbehu nového ministra hospodárstva sa to celé stalo vo štvrtok minulý týždeň. V skorých ranných hodinách skončil na pohotovosti jednej bratislavskej nemocnice, keď si podľa jeho slov rozbil hlavu, keď sa zohýbal po papier. Konkrétne išlo o ružinovskú nemocnicu, kde mu ošetrovali rozbitú hlavu. Údajne sa udrel doma o stôl počas toho, ako sa zohýbal po spadnutý papier. Ako prvý v tom čase o tom informoval portál tvnoviny.sk. Zranenie Hirmana následne potvrdila aj jeho hovorkyňa Mária Pavlusík. "Môžeme potvrdiť, že minister hospodárstva Karel Hirman dnes ráno utrpel domáci úraz pri odchode do práce, ktorý si vyžiadal menšie lekárske ošetrenie na pohotovosti v Univerzitnej nemocnici Ružinov. Odtiaľ sa presunul na rezort hospodárstva, kde pokračoval vo svojom dnešnom pracovnom programe," uviedla v tom čase. Rázne však odmietla, že by minister bol pod vplyvom alkoholu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel

Po zhruba týždni od zranenia sa minister dostavil na rokovanie vlády. Pri tom, ako prechádzal okolo novinárov, bolo vidieť, že zranenie má vzadu na hlave, nad pravým uchom. Okolo zranenia pritom lemuje tyrkysová farba, zrejme po aplikácii dezinfekcie. Pohľad na jeho hlavu ale vyvoláva pochybnosti o tom, či je jeho verzia zranenia pravdivá. Nešlo totiž o malú ranu a evidentne bolo treba ranu zašiť niekoľkými stehmi. Čo presne sa však vo štvrtok stalo, vie zrejme len minister.