Ceny plynu zvyšujú nestabilné dodávky a neistota: Čo nás čaká v zime?

Nárasty ceny plynu, ktoré momentálne zaznamenávame, sú naozaj obrovské. „Na spotovom trhu, kde sa plyn predáva v reálnom čase, bola jeho cena v auguste 2021 približne 40 €/MWh, dnes stojí cca 230 €/MWh. Forwardový plyn, ktorý sa nakupuje v časovom predstihu, stál na rok 2023 v auguste 2021 cca 21 €/MWh, dnes je cena tohto komoditného produktu takmer 220 €/MWh – ide teda o viac ako desaťnásobok sumy spred roka,“ konštatuje Roman Zelník, riaditeľ sekcie Nákup a manažment portfólia SSE.

Plyn pre domácnosti zdražie, ale menej

Súčasnú situáciu určite pocítia aj slovenské domácnosti, hoci nie v plnej sile. „Cena dodávky plynu na budúci rok vychádza z 12-mesačného priemeru za obdobie október 2021 až september 2022. To by znamenalo aj 200 % nárast nákladov na plyn pre domácnosti, čo si asi nevie nikto predstaviť,“ konštatuje riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom zo Stredoslovenskej energetiky Michal Jaloviar.

Podľa medializovaných informácií by však dodávatelia mali mať možnosť ponúknuť domácnostiam zvýhodnenú cenu na 4 roky, prípadne minimálne na budúci rok. „Domácnosti sa síce ani v takomto prípade vyšším cenám nevyhnú, no nárast by bol obmedzený. Pri uzatvorení 4-ročnej zmluvy je avizovaný nárast o 34 % a pri uzatvorení 1-ročnej zmluvy nárast o 42 %, pričom v oboch prípadoch sa ráta aj s nárastom o infláciu 10 % ročne,“ približuje Michal Jaloviar.

Celková cena plynu pre domácnosti je pritom tvorená cenou samotného plynu, ktorá v tomto roku predstavuje asi 60 %, a regulovanými zložkami ako distribúcia, preprava a skladovanie, ktoré predstavujú zvyšných 40 %.

Podnikateľov čakajú ťažké časy

Pri podnikateľoch môžu podľa Michala Jaloviara nastávať rôzne situácie podľa toho, či patria do skupiny odberateľov s nárokom na regulovanú cenu alebo nie. Pri neregulovaných zákazníkoch je dôležité, kedy a na aké dlhé obdobie majú aktuálne uzatvorenú zmluvu. „Tí s viacročnými zmluvami majú zabezpečenú fixnú cenu a nemusia sa obávať. Rizikom pre nich môže byť iba krach ich dodávateľa. V takom prípade sa dostanú do dodávky poslednej inštancie, kde sa cena odvíja od aktuálnej trhovej na burze.“

Odberatelia s nárokom na regulovanú cenu – teda napríklad domové kotolne či sociálne zariadenia – musia rátať s rovnakým nárastom ceny ako domácnosti, teda až o 200 %. „Tento nárast je síce obrovský, no stále nedosahuje hrozivé čísla, ktorým budú s najväčšou pravdepodobnosťou čeliť neregulovaní odberatelia, tí budú mať plyn za trhové ceny,“ konštatuje Michal Jaloviar.

Budú ceny ďalej rásť?

Podľa prognózy ruského Gazpromu by ceny plynu v nadchádzajúcej zime mohli dosiahnuť až 360 – 400 €/MWh. „Veríme, že táto predpoveď sa nenaplní. Takáto cenová hladina by bola absolútne likvidačná takmer pre každú sféru spoločnosti. Myslíme si však, že aktuálne ceny ešte zrejme porastú, keďže stále pomerne veľa koncových zákazníkov nie je zakontrahovaných, čo pri súčasných neistotách a rizikách dodávky dáva určitý priestor na rast,“ hovorí Roman Zelník z SSE.

Najlepší scenár vývoja počas nadchádzajúcej zimy by podľa neho z hľadiska energetiky bol návrat Gazpromu k nekráteným dlhodobým kontrahovaným dodávkam a zároveň zo strany Gazpromu zabezpečenie dostatočnej likvidity na spotovom trhu. Vtedy by mohol v relatívne krátkom čase nastať významný pokles nielen ceny plynu, ale aj cien elektriny.

Naopak, najhorším scenárom by bolo podľa Romana Zelníka úplné zastavenie dodávok plynu z Ruska do Európy. „Znamenalo by to veľké problémy v ekonomike, pretože podniky závislé od plynu by boli nútené odstavovať výrobu. Domácnosti vykurované plynom by zároveň museli významne regulovať teplotu kúrenia, keďže plyn uskladnený v zásobníkoch na tento účel je limitovaný.“ Záchranu zatiaľ nevidí ani v dovoze skvapalneného plynu, hoci, samozrejme, určitú spotrebu pokryje. Problémom však podľa neho je nedostatok potrebnej infraštruktúry – teda LNG terminálov. Vzhľadom na to nedokážu dodávky LNG dostatočne pokryť plyn dodávaný z Ruska.

Úsporné opatrenia sa oplatia

Bojovať so zvyšovaním cien energií do určitej miery môžu aj samotné domácnosti či malí podnikatelia. Veľa možno urobiť aj bez nákladov navyše. „Ide napríklad o zníženie teploty ohrievanej vody a vykurovaných priestorov, využívanie termostatov, inteligentné riadenie vykurovania zónovou reguláciou, správne vetranie alebo využívanie klimatizačných zariadení. Napríklad znížením teploty v dome o 1 stupeň ušetríte asi 6 % energie,“ približuje Michal Jaloviar.

Pokiaľ má domácnosť úspory, ktoré žiadnym spôsobom nezarábajú, oplatí sa ich ochrániť pred infláciou a investovať napríklad do zateplenia, výmeny okien, zmeny zdroja vykurovania alebo inštalácie solárnych či fotovoltických panelov. „Výmenou okien v starších domoch ušetríte 30 – 50 % energie na vykurovanie, výmenou starého elektrokotla za tepelné čerpadlo znížite spotrebu elektriny na vykurovanie aj o viac ako 50 %, fotovoltickým systémom si dokážete pokryť 30 – 70 % spotreby elektriny domácnosti. S potrebnými investíciami vie aktuálne pomôcť aj nový dotačný program Obnov dom, kde je možné podávať žiadosti už od polovice októbra 2022.“

Všetky spomenuté kroky smerujú k obmedzeniu spotreby a v konečnom dôsledku aj k šetreniu financií. „Každý z nás by mal urobiť maximum možného, aby sa dosahy tejto energetickej krízy aspoň nejako znížili,“ uzatvára Michal Jaloviar z SSE.