Nemecký minister financií Lindner spochybňuje zdôvodnenie dane za plyn

Lindner pre noviny Bild am Sonntag povedal, že ho menej znepokojujú právne aspekty plánu, ktorý vyvolal v Nemecku hádky, ako jeho ekonomické odôvodnenie. "Máme poplatok za plyn, ktorý zvyšuje jeho cenu. Potrebujeme však brzdu, ktorá zníži cenu plynu," povedal Lindner, známy ako tzv. fiškálny jastrab, teda stúpenec tvrdej línie, ktorý je lídrom koaličných Slobodných demokratov, strany podporujúcej podnikanie.

Nemecko by sa malo držať dlhovej brzdy

Minister pre noviny povedal tiež, že Nemecko by sa malo držať dlhovej brzdy napriek obrovským nákladom na stabilizáciu svojho energetického sektora, vrátane drahej pomoci pre najväčšieho dovozcu plynu, spoločnosť Uniper SE. Uniper vykázal za 1. polrok stratu 12,3 miliardy eur pre nákup omnoho drahšieho plynu na spotovom trhu po tom, ako Rusko obmedzilo vývoz komodity do Nemecka. Dostal sa tak do finančných problémov a musel požiadať nemeckú vládu o záchranu.

Poplatok má zostať v platnosti do apríla 2024

Nová daň, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. októbra, umožní dovozcom plynu preniesť časť z vysokých nákladov na nákup plynu na domácnosti. Poplatok má zostať v platnosti do apríla 2024. Daň za plyn, ktorú v auguste predstavil minister hospodárstva Robert Habeck, však vyvolala spory vo vládnej koalícii. Nemecký prevádzkovateľ trhu s plynom Trading Hub Europe stanovil poplatok za plyn na úrovni 2,419 eurocenta za kilowatthodinu. Pre priemernú štvorčlennú rodinu to bude podľa odhadu expertov predstavovať dodatočné náklady vo výške približne 500 eur ročne.

Nová daň za plyn bola pôvodne kritizovaná

Na zmiernenie bremena pre spotrebiteľov Nemecko dočasne zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) v prípade plynu na 7 % z 19 %. Nová daň za plyn bola pôvodne kritizovaná za to, že je príliš voľne definovaná a umožní aj firmám, ktorých sa drahý plyn priamo netýka, požiadať o finančné prostriedky. Habeck sa preto snaží zaplátať diery, aby zabránil "parazitovaniu".