PRIESKUM Slováci majú už krízy v koalícii dosť! Očakávajú predčasné voľby a krátku životnosť menšinovej vlády

archívne video

Tieto a ďalšie čísla odhalil prieskum pre televíziu TA3 z agentúry Ipsos. Tento prieskum bol na podnet televízie realizovaný on-line metódou na reprezentatívnej vzorke 1050 respondentov. Prieskumu sa zúčastnili osoby staršie ako 18 rokov a zber dát prebiehal od 13. do 15. septembra 2022.

Krátky život menšinovej koalície

Menšinová koalícia sa v očiach voličov však neukazuje ako životaschopná a jej koniec predpokladá väčšina (43%) ešte tento rok. To, že nevydrží dlhšie, ako do leta 2023 si zas myslí 19% opýtaných. Ďalších 14% jej nedáva ani mesiac, no iných 14% si zas myslí, že sú schopní dovládnuť do riadnych volieb.

Galéria fotiek (4) Zdroj: repro TA3

Najlepšie riešenie koaličnej krízy?

V prieskume rovnako tak padla aj otázka riešenia aktuálnej koaličnej krízy. Nezdá sa totiž, že by sa skončila odchodom SaS. Až 61% respondentov si myslí, že riešenie sú predčasné voľby. Viac ako polovica opýtaných (52%) by chcela odchod ministra financií Igora Matoviča z vlády a následný návrat strany SaS. Ďalších 39% respondentov je úplne alebo skôr za riešenie v podobe prezidentkou vymenovanej úradníckej vlády, 37% by zas chcelo menšinovú vládu s podporou SaS a 33% návrat SaS do vlády. Najnižšiu podporu (13%) malo riešenie v podobe menšinovej vlády s podporou ĽSNS.

Galéria fotiek (4) Zdroj: repro TA3

Čo ak by sa muselo spolupracovať s SaS?

V rámci otázky riešenia koaličnej krízy sa počítalo aj s tým, že by vláda jednoducho musela začať spoluprácu so stranou SaS. Ministri liberálov podali demisie ešte pred necelým mesiacom. 52% opýtaných vyjadrilo za odchod Igora Matoviča z vlády a následný návrat SaS do bývalej vlády štvorkoalície. 37% respondentov je úplne alebo skôr za menšinovú vládu s podporou SaS a 33% opýtaných by privítalo návrat SaS do vlády.