Alojz Hlina vyzval na ukončenie politického kabaretu: Fico chráni Matoviča, Heger svoju funkciu

„Slovenská politika sa zmenila na absurdnú frašku,“ povedal Alojz Hlina. Upozornil na fakt, že bez tichej podpory predsedu Smeru Roberta Fica by Matovič už nebol v kresle. „Fico chráni Matoviča, pretože mu vyhovuje, aby na ministerstve financií sedel najviac nenávidený politik v slovenskej histórii,“ dodal podpredseda strany. Opýtal sa, čo je to za predsedu opozičnej strany, ktorý dva roky rieši ústavne pochybné referendá o skrátení volebného obdobia, ale doteraz odmietal urobiť krok, ktorý by takmer naisto viedol ku koncu vlády.

Fico chráni Matoviča, Heger svoju funkciu, tvrdí Alojz Hlina

„Eduard Heger sa kŕčovito drží premiérskeho kresla a Matovičovej sukne,“ upozornil Alojz Hlina. Predseda vlády dva mesiace nepohol ani prstom, aby pre svoju vládu zabezpečil parlamentnú väčšinu. „Čo je to za predsedu vlády, ktorý nemá pred schôdzou Národnej rady spočítané hlasy na otvorenie schôdze?,“ pýta sa Alojz Hlina.

Podľa člena predsedníctva strany Dobrá voľba a Umiernení Rada Baťa si Heger si ako predseda vlády neplní základné ústavné povinnosti. „Nie je schopný garantovať normálne spravovanie štátu, ani schvaľovanie zákonov,“ zdôraznil. Vyzval vládnych politikov, ale aj vedenie SaS, aby sa správali zodpovedne a vybrali si, čo budú robiť ďalej. „Nestačí odísť z vlády, hoci z veľmi dobrých a zrozumiteľných dôvodov, treba tie dobré dôvody ďalej presadzovať a vynucovať,“ povedal Rado Baťo.

Buď vládna menšina bývalému koaličnému partnerovi ponúkne nejakú formu novej dohody o spolupráci, aby na Slovensku nepanoval každý deň zmätok, alebo SaS musí konať. „To znamená prestať tolerovať vládu a jej vydieranie,“ uviedol Rado Baťo. A pokúsiť sa o to, čo sa jej nepodarilo v koalícii - teda zbaviť vládu falošného magistra a pôvodcu celého rozvratu.

„Nech celé Slovensko vidí, ako to je: že v skutočnosti dnes Fico chráni Matoviča. A na tom toto celé dnes stojí,“ dodal Rado Baťo. Súčasný politický cirkus môže fungovať preto, lebo jeden pácha rozvrat z vlády, a druhý pácha rozvrat z opozície tým, že chráni prvého pred odvolaním.