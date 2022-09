Významný míľnik: Slovensko má prvý mrakodrap! Magická hranica bola pokorená, TAKTO stavba napreduje

BRATISLAVA - V súčasnosti existujú stovky miest, kde ľudia chodia obzerať mrakodrapy. Empire state building, Willis Tower, Word trade center. To sú snáď tie najznámejšie vo svete. Donedávna však na Slovensku žiadny mrakodrap nestál. To už je ale minulosť. Rozostavaný projekt Eurovea Tower totiž magickú hranicu pokorilo a Slovensko tak má svoj prvý mrakodrap!

Bratislava sa uplynulé hodiny stala 201. mestom na svete, v ktorom už stojí mrakodrap. Rozostavaný projekt Eurovea Tower, ktorý by po dokončení mal dosiahnuť výšku 168 metrov, prekonal hranicu pre získanie titulu mrakodrap - a to 150 metrov. A to dokončením 44. poschodia budovy.

Nie je to však prvý významný míľnik, ktorý budova od začatia stavebných prác dosiahla. Začiatkom tohto roka prekonala hrubá stavba mrakodrapu polovicu konečnej výšky, magickú hranicu 100 metrov prelomila koncom marca a najvyššou budovou na Slovensku sa stala v júni tohto roka. "V najbližších dňoch sa začne montovať koruna mrakodrapu vysoká 17,4 metra, ktorú bude tvoriť 12 lúčov zložených z dvoch častí. Najťažší diel koruny váži 4,7 tony. V októbri príde na rad betónovanie meter hrubej stropnej dosky na najvyššom, 45. bytovom poschodí. Aktuálne budované poschodie zobrazuje digitálny displej na šplhacom debnení," prezradil zhotoviteľ projektu J&T REAL ESTATE.

Celé sa to začalo ešte koncom roka 2019, kedy sa začali stavebné práce. Podľa zhotoviteľa pokračujú práce podľa plánu, a to aj napriek aktuálnej situácii na trhu, kedy ceny stavebného materiálu rastú závratnou rýchlosťou a materiál je dodávaný s omeškaním. „Do konca novembra by sme mali nasadiť na mrakodrap korunu a dosiahnuť tak jeho najvyšší bod. Už teraz vnímame pozitívny ohlas na to, ako veža rozbíja doteraz monotónnu panorámu takmer rovnako vysokých budov. Po dokončení vynikne jej štíhla zaoblená silueta a stane sa modernou dominantou Bratislavy,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. Výšku 168 metrov by tak budova mala dosiahnuť v novembri.

Okrem mrakodrapu tvoria projekt Eurovea 2 rozšírenie rovnomenného nákupného centra, rezidencie Riverside, administratívne budovy Pribinova a podzemné garáže. Súčasťou výstavby v rámci mestskej štvrte Eurovea City pri Dunaji je aj predĺženie nábrežnej promenády, vybudovanie bulváru Pribinova s prípravou na umiestnenie telesa električkovej trate a ďalšie nové verejné priestory, ihriská i športoviská.