Eurovea Tower už teraz láme rekordy: Prvý slovenský mrakodrap je takmer hotový! FOTO Takto pekne rastie

BRATISLAVA - Je to oficiálne. Po takmer dva a pol roku od začiatku výstavby je prvý slovenský mrakodrap už v súčasnosti najvyššou budovou na Slovensku. Porásť má až do výšky takmer 170 metrov a má mať až neuveriteľných 47 poschodí. Už teraz sú údajne takmer všetky byty v budove vypredané. Pozrite sa na fotografie, ako má prvý slovenský mrakodrap vyzerať po dokončení.

Prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower, ktorý je momentálne neďaleko Mosta Apollo v Bratislave vo výstavbe, v uplynulých dňoch prekonal po dokončení 38. nadzemného podlažia výšku 125 metrov. Stal sa tak najvyššou budovou na Slovensku. Informoval o tom hovorca developera J&T Real Estate Daniel Suchý.

Galéria fotiek (10) Zdroj: euroveacity.com

Výstavba prvého slovenského mrakodrapu sa začala koncom roka 2019. Výstavba pokračovania komplexu Eurovea sa začala koncom roka 2019. Na jeseň 2020 začala rásť do výšky. Aktuálne budované poschodie zobrazuje digitálny displej na šplhacom debnení. „Eurovea Tower je už jasne viditeľná v panoráme Bratislavy. V jej okolí sú sústredené veže s približne rovnakou výškou okolo 100 až 115 metrov a tvoria tak monotónnu „stenu 115“. Už v najbližších mesiacoch uvidíme, že 168-metrový mrakodrap pomôže túto stenu rozbiť a kompozične rozohrať pohľady na moderné centrum mesta,“ myslí si Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Galéria fotiek (10) Zdroj: euroveacity.com Galéria fotiek (10) Zdroj: euroveacity.com

Po dokončení stavby bude mať 47 nadzemných podlaží a dosiahne 168 metrov. Najvyšší bod by mal dovŕšiť do konca tohto roka. Za mrakodrap sa podľa medzinárodne uznávaných kritérií považuje budova s výškou aspoň 150 metrov. Výstavba výškovej budovy je súčasťou projektu Eurovea II, v rámci ktorého investor rozšíri nákupné centrum na Pribinovej a postaví tiež rezidencie. administratívne budovy i podzemné garáže. Predĺži tiež nábrežnú promenádu pri Dunaji, vybuduje bulvár i ďalšie verejné priestory. Celá stavba od päty pilóty po maják bude mať preto až 215,5 metra. Doteraz najvyššie obytné budovy na Slovensku, susedné Panorama Towers, majú 33 poschodí a výšku 112,2 metra. Aby si to ľudia vedeli predstaviť - najvyšší bod budovy bude o jeden celý meter vyšší, ako je výška cípu hviezdy na soche vojaka na pamätníku Slavín.

Galéria fotiek (10) Zdroj: euroveacity.com Galéria fotiek (10) Zdroj: euroveacity.com

Mrakodrap vzbudzuje od začiatku pozornosť širokej verejnosti a stretol sa aj s veľkým záujmom kupujúcich. O byty bol od začiatku obrovský záujem a takmer všetky sú už predané. „Za najcennejšie a najhodnotnejšie bývanie v byte v Bratislave považujem to, ktoré sa spája s vodou, nábrežím Dunaja. Ak je zároveň spojené aj s centrom mesta s jeho širokou ponukou služieb, vybavenosti, kultúry i gastra v pešej dostupnosti, je to ďalšia pridaná hodnota,“ uzavel Pavel Pelikán. Budova má byť dokončená v priebehu budúceho roku.