Prehra v stávke ho pripravila o vlasy: Predseda SNS už však viac nie je holohlavý, pozrite sa, ako to vylepšil!

Galéria fotiek (1) Danko si vylepšil účes.

Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS

BRATISLAVA/MALACKY - Je to len pár týždňov odvtedy, čo predseda SNS Andrej Danko prehral priam životnú stávku a po nej nasledoval nekompromisný holiaci strojček, ktorý ho tak pripravil o vlasy. Už je to mesiac, čo sa to stalo a šéf národniarov sa rozhodol svoj účes vylepšiť, a to nie len v obyčajnom holičstve, ale u barbera, ktorých dovtedy obchádzal míľovými krokmi.