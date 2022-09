Opekačka v Liptovskom Jáne nedopadla podľa očakávania: Žiadny liek na krízu sa nekoná, niektorí poslanci ušli!

LIPTOVSKÝ JÁN - Malo to byť príjemné víkendové stretnutie pri ohníku v lesnom prostredí s kolegami. Priniesť malo riešenie či plán do ďalšieho obdobia, keďže koalícia dnes zrejme príde o stranu SaS a ďalej bude veľmi pravdepodobne vládnuť v menšine. Vzniklo však len jedno veľké fiasko a zo stretnutie v štátnom zariadení Bystrá dokonca odchádzali niektorí poslanci predčasne. Našli sa totiž aj takí, ktorí mali na pôsobenie Igora Matoviča (OĽaNO) v stoličke ministra financií iný názor.

archívne video

O tom, že priebeh príjemného víkendu a teambuildingu na Liptove sa pomerne zvrhol, píše Nový čas. Niektorí poslanci si to totiž rozmysleli a svoj pobyt predčasne ukončili!

Ešte vo večerných hodinách totiž sa mala v priestoroch areálu konať opekačka, na ktorej sa pritom nezúčastnili všetci. Odišli totiž viaceré významné mená OĽaNO vrátane Romana Mikulca či iných. Do Bratislavy predčasne odišiel dokonca aj Jozef Pročko. Podľa denníka navyše atmosféra na stretnutí nebola práve idylická. V strane sa totiž rodí istý rozkol a názorový rozdiel na to, či by mal Matovič zostať alebo pokračovať vo funkcii ministra financií.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Protestná skupinka v OĽaNO má asi 5 členov

Tých, ktorí majú takto odlišný názor v partii OĽaNO, má byť asi päť. Tí vraj chcú, aby OĽaNO zo svojich požiadaviek ustúpilo a rovnako stiahlo ministra Matoviča z funkcie. On však svoj odchod podmieňuje splnením desatora podmienok, ktoré SaS navrhol. Richard Sulík už medzitým podal demisiu a dnes to zrejme čaká aj zvyšok ministrov SaS.

Ani podľa najmladšieho poslanca Andreja Stančíka nešlo práve o nejakú veľkú veselicu. "Celý deň sme strávili diskusiami a rokovaniami. Ja som mal dokopy jedno malé pivo, takže nejaká veľká zábava nebola," priznal denníku Stančík. Práve jeho mnohí označujú ako "vedúceho protestného odboja" v OĽaNO. "Prišiel som si povedať svoj názor, to bol dôvod, prečo som tam išiel," povedal ešte o víkendovom teambuildingu Stančík.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Stančík nie je sám

Zdroje z prostredia OĽaNO tiež hovoria to, že protestnú filozofiu razí aj ďalší mladý poslanec Kristián Čekovský. Pri Matovičovi naopak stoja poslanci, ktorých skôr označovali za členov "liberálneho krídla OĽaNO" ako Monika Kozelová či Gábor Grendel.

Medzi lídrov "iného názoru" v OĽaNO niektorí radia aj ministra životného prostredia a veľkú postavu revolučného novembra - Jána Budaja. Ten už skôr obidvoch ministrov (Matoviča aj Sulíka, pozn. red.) napomínal v statuse a kázal im ako malý deťom. "Spomeňte si, páni predsedovia strany a hnutia, ako veľmi ste chceli priniesť zmenu. Slovensko na ňu má. Tak skončite spory a poďte pracovať," písal Budaj. V hnutí navyše rastie skupina poslancov, ktorí sú nespokojní s tým, že by fungovanie koalície malo stáť na hlasoch fašistov. Otázne je, či by v takom prípade zvažovali odchod.