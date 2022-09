Rodinkárstvo na vysokých pozíciach: Banskobystrickí župani si do funkcií dosadzovali vlastných ľudí! TAKTO to bolo

V súčasnosti vedie banskobystrickú župu Ján Lunter, ktorý vyhral župné voľby v novembri 2017, kde porazil vtedajšieho župana Mariana Kotlebu. Aj keď ide o mužov z úplne iného politického spektra, obaja majú niečo spoločné. A tým je, že sa s ich menami a vedením vyššieho územného celku spája kauza rodinkárstva.

Na problémy na úrade Banskobystrického kraja poukázali krátko pred župnými voľbami v roku 2017 viacerí. Mnohí Kotlebovi vyčítali, že si z Úradu spravil stranícku a rodinkársku centrálu, kde zamestnal 21 ľudí priamo spojených s jeho stranou ĽSNS. Na pozície sa dostali bez transparentného výberového konania. Nešlo len priamo o úrad župana, ale aj napríklad o Banskobystrickú správu ciest a iné.

Manželka a bratia vo vysokých pozíciach

Napríklad, Kotleba exmanželka Frederika bola v čase, keď bol jej vtedajší manžel šéfom Úradu, referentkou pre oznamovanie protispoločenskej činnosti V Banskobystrickej regionálnej správe ciest. V rovnakom podniku bol Kotlebov brat Martin finančným riaditeľom pre investície a majetok. Ďalší Kotlebov brat Marek bol naopak referent pre vnútornú prevádzku na úrade župana. Tieto kroky Kotleba obhajoval zvýšením transparentnosti finančných operácií a potrebou mať vo firme ľudí, ktorým plne dôveruje.

Kotleba okrem toho rozhodujúce pozície v úrade obsadil straníkmi z Ľudovej strany – Naše Slovensko. Napríklad, vtedajšou kancelárkou sa stala jeho poradkyňa z volebnej kampane Jana Štrangfeldová. Za riaditeľa úradu vymenoval šéfa strany Martina Beluského. Ten neskôr riadil aj oddelenia štyroch odborov, ktoré Kotlebov úrad zrušil. Pod kontrolu tak mal všetky rozhodujúce posty v úrade, upozornil v tom čase portál sme.sk.

Kauza Luntera

S rovnakými obvineniami sa však spája aj meno súčasného predsedu BBSK Jána Luntera. Po tom, čo v roku 2017 vyhral voľby a do zastupiteľstva župy sa prekrúžkoval aj jeho syn Ondrej, netajil svoj plán, že ho chce mať vo svojom tíme v župe. Krátko na to, v máji 2019, sa mladý Ondrej Lunter stal vicežupanom. Mnohí tvrdili, že ho na tento post dosadil jeho otec. Za zastávanie pozície mu prináleží plat vyše 3,5-tisíc eur, čo je 75 percent platu jeho župana Luntera. Do funkcie ho zvolili poslanci župného zastupiteľstva, pričom do funkcie ho po odchode predchádzajúceho vicežupana Stanislava Horníka nominoval najväčší poslanecký klub Nezávislí. Za tento krok sa však na Jána Luntera zniesla vlna kritiky a mnohí začali hovoriť o rodinkárstve, ktoré sa snažili z Úradu vyhnať. Krátko po tom však Úradom otriasol ďalší škandál. Do pozície prevádzkového riaditeľa Banskobystrickej regionálnej správy ciest, kde je župa jediným akcionárom, sa za zvláštnych okolností dostal Lunterov bratranec Pavel Pisár.

Lunter sa však obhajoval a tvrdil, že on sa vo výbere Pisára na pozíciu prevádzkového riaditeľa firmy neangažoval. „Jeho výber nebol nijakým spôsobom v mojich rukách, zodpovednosť za výber prevádzkového riaditeľa má predseda predstavenstva BBRSC ako štatutár organizácie. Predsedu predstavenstva vybrali v riadnom výberovom konaní a do funkcie ho zvolilo zastupiteľstvo BBSK. Som presvedčený, že pán predseda predstavenstva dôveru zastupiteľstva napĺňa. Každopádne ja osobne ani ako predseda samosprávneho kraja som nebol do výberu pána Pisára na jeho pozíciu nijako zapojený a do procesu som nijakým spôsobom nevstupoval. Kraj je zriaďovateľom vyše sto organizácií, ktoré zamestnávajú viac ako 5 500 zamestnancov, ktorých autonómne vyberajú štatutári jednotlivých organizácií,“ uviedol Lunter pre portál pluska. Práve Ondrej Lunter je jeden z deviatich kandidátov na predsedu BBSK. Rovnako na pozíciu banskobystrického župana kandiduje aj Kotlebov brat Marek, aktuálne poslanec parlamentu.