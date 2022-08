Zdravotné sestry sú s návrhom vlády nespokojné: Prieskum hovorí jasne! Mnohé uvažujú o odchode za hranice

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) nesúhlasí s predstaveným návrhom zvyšovania miezd. "Predložený návrh nereflektuje na naše požiadavky a ani navrhnutú výšku koeficientov pre jednotlivé kategórie sestier a pôrodných asistentiek," upozorňuje komora. Žiada prehodnotenie návrhu a vyzýva na férovú diskusiu.

Podľa prieskumu, ktorý komora zrealizovala, s návrhom miezd nesúhlasí 80 percent z 2433 sestier a pôrodných asistentiek. "Sestry a pôrodné asistentky jasne deklarovali a deklarujú svoj nesúhlas s predloženým návrhom," uviedla komora. Upozorňuje tiež na to, že návrh nerieši mzdy v ambulantnej starostlivosti vrátane sestier v agentúrach domácej starostlivosti a v zariadeniach sociálnych služieb. Prezidentka komory Iveta Lazorová poukázala na to, že návrh nepočíta s infláciou, ktorá je aktuálne mimoriadne vysoká. "Tých 200 eur nie je žiadne skokovité navýšenie miezd, pretože ak zoberieme do úvahy infláciu, tak pre sestry ostáva v prospech zvýšenia platov minimum," uviedla pre RTVS.

MALÝMI KROKMI K VEĽKÉMU CIEĽU Keď sestry v roku 2015 a 2016 bojovali za spravodlivé platy, vtedajšia vláda sa im... Posted by Lenka Dunajová Družkovská on Thursday, August 18, 2022

Navrhnuté zmeny základných koeficientov jednotlivých profesií podľa komory naznačujú, že viaceré profesie si polepšia viac ako sestry, čo je podľa ich slov v rozpore s tvrdeniami vlády. "Podľa nášho názoru sa tým nenapĺňajú deklarované sľuby vlády, že pre nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je potrebné ich mzdy výrazne zvýšiť," upozornili. Na druhú stranu komora ocenila, že plat sestier sa má podľa návrhu odvíjať aj od rokov praxe. Určite to podľa nej pomôže pri zastabilizovaní skúsených sestier v systéme. Dodala však, že systém takto nastaveného odmeňovania nemyslí na mladé sestry a absolventov študijného odboru ošetrovateľstvo. "U ktorých nám viac ako 50 percent do systému zdravotníctva po absolvovaní štúdia nenastúpi," ozrejmila.

Ba čo viac, mnohé zdravotné sestry začínajú hovoriť o tom, že sa už obzerajú po práci za hranicami, najmä v Česku, kde nie je takmer žiadna jazyková bariéra. „Tých 170 eur sa vám rozplynie šmahom ruky. Porovnávam to aj s Čechmi, že či naozaj človek nespraví pár krokov a nepôjde inde,“ povedala Viera Szijartová, ktorá už vyše 30 rokov pracuje ako zdravotná sestra intenzivistka.

Komora opätovne kritizuje, že nie je na pracovné stretnutia k platom prizývaná. Vylúčenie považuje za neférový a nedemokratický prístup. Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobok priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov. Po predstavení návrhu minister financií Igor Matovič (OĽANO) vyzval sestry a pôrodné asistentky na verejnú diskusiu.

Nespokojní sú aj záchranári

Rovnako nie sú z ponuky vlády na navýšenie platov spokojní ani záchranári. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predstavil v piatok 19. augusta návrh zvýšenia miezd zdravotníckych záchranárov. Koeficient minimálnej mzdy by sa im mal zvýšiť z 1,05 na 1,08-násobku priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať tiež od odpracovaných rokov. Koeficient by sa mal zvýšiť za každý odpracovaný rok o 0,01-násobku priemernej mzdy, zvyšovalo by sa za prvých 20 odpracovaných rokov.

Matovič poukázal tiež na mzdový automat. Ozrejmil, že podľa automatu by sa mali zvýšiť platy o 6,88 percenta všetkým zdravotníkom, teda aj záchranárom. "Keď si zoberieme do úvahy priemernú prax zdravotníckeho záchranára a aj valorizáciu 6,88 percenta, dosiahneme nárast minimálneho platu záchranára o 295 eur," povedal.

Ani podľa záchranárov však tento nárh nestačí. "Potrebujeme, aby sme motivovali súčasných záchranárov, ktorí študujú na špecializačnom štúdiu a taktiež novoprijatých záchranárov, aby nám neutekali pracovať do Česka za oveľa výhodnejších podmienok," povedal predseda Odbornej organizácie Záchrannej služby Košice Lukáš Jurina. Podľa jeho slov záchranári trvajú aj na reforme záchrannej zdravotnej služby. Čakajú preto na ďalšie rokovanie o platoch, údajne však žiadne pozvanie zo strany vlády či ministerstva zdravotníctva nedostali. A to aj napriek tomu, že podľa rezortu zdravotníctva rokovania s odborármi o platoch či ich podmienkach naďalej prebiehajú.