Zdravotné sestry sú naďalej nespokojné: Premiérovi poslali vlastný návrh! TAKTO si predstavujú navýšenie miezd

BRATISLAVA - Malo to byť historické navýšenie, no nakoniec je z toho len sklamanie a nespokojnosť. Reč je o návrhu navýšenia platov sestier v zdravotníctve, ktoré by malo vyriešiť aktuálny nedostatok personálu a zabrániť tak kolapsu. Avšak, viac ako 80 percent sestier združených pod Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek s návrhom nesúhlasí. Komora preto prišla s vlastným návrhom.

Už je to takmer mesiac, čo minister financií Igor Matovič spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským predstavili návrh na zvýšenie miezd pre zdravotné sestry a pôrodné asistentky. V zdravotníctve ide o najviac nedostatkovú profesiu a hrozí, že sestier odíde čoraz viac, kvôli ich vysokému priemernému veku.

Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov. Tento návrh bol aj predmetom verejnej diskusie, mali sa k nemu vyjadriť sestry združené pod Slovenskou komorou zdravotných sestier. A až 80 percent opýtaných vyjadrilo nad návrhom ministrov kritiku.

"Sestry a pôrodné asistentky jasne deklarovali a deklarujú svoj nesúhlas s predloženým návrhom," uviedla komora. Upozorňuje tiež na to, že návrh nerieši mzdy v ambulantnej starostlivosti vrátane sestier v agentúrach domácej starostlivosti a v zariadeniach sociálnych služieb. Komora preto s návrhom nesúhlasí. "Predložený návrh nereflektuje na naše požiadavky a ani navrhnutú výšku koeficientov pre jednotlivé kategórie sestier a pôrodných asistentiek," upozorňuje komora. Žiada prehodnotenie návrhu a vyzýva na férovú diskusiu.

Otvorený list premiérovi

Teraz však premiérovi Eduardovi Hegerovi poslali otvorený list, v ktorom vyčítajú vláde, že ako stavovská organizácia neboli prizvaní na rokovania, na ktorých sa zvyšovanie platov riešilo. Aj keď na jednej strane oceňujú, že návrh počíta s navyšovaním platov podľa odrobených rokov praxe, či času, kedy boli ženy na materskej či rodičovskej dovolenke, no so zvyškom návrhu spokojní nie sú. Dôvod je prostý. "Podľa zverejnených návrhov zmeny koeficientov jednotlivých profesií si vlastne viaceré profesie v zdravotníctve prilepšia viac, ako samotné sestry a PA, napriek tvrdeniu predstaviteľov rezortu zdravotníctva a financií, že sestry si prilepšia najviac. Podľa nášho názoru sa tým nenapĺňajú deklarované sľuby vlády, že kvôli nedostatku sestier a pôrodných asistentiek je potrebné ich mzdy výrazne zvýšiť. Toto nie je akceptovateľné nie len z našej strany, ale aj zo strany sestier a pôrodných asistentiek," napísala komora na sociálnej sieti.

Pripomínajú, že základný plat sestry, ktorý je dnes určený koeficientom ako 0,89-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve pred dvomi rokmi, sa má zvýšiť na rovný jedennásobok priemernej mzdy. Znamená to, že sestra by v budúcom roku mala mať po skončení školy pri nástupe do nemocnice základný plat 1 211 eur, išlo by teda o 11% nárast. "Systém takto nastavené odmeňovania myslí prioritne na staršie sestry s 20-ročnou pracou, avšak nemyslí na mladé sestry a absolventov študijného odboru ošetrovateľstvo, u ktorých nám viac, ako 50 percent do systém zdravotníctva po absolvovaní štúdia nenastúpi. Diskrepancie vidíme teda v prístupe vlády k jednotlivým profesiám. Voči napr. lekárom absolventom budú absolventi iných zdravotníckych odborov výrazne diskriminovaní. Návrh SKSaPA predložený predsedovi vlády aj ministrom obsahoval zvýšenie koeficientov základnej zložky mzdy u sestry s odbornou spôsobilosťou z dnešných 0,89 na 1,3, u sestry s certifikátom z dnešných 0,94 na 1,35, u sestry špecialistky z dnešných 1,06 na 1,45 a u sestry s pokročilou praxou z dnešných 1,10 na 1,5," upozorňuje komora.

Predstavili vlastný návrh

Z toho dôvodu posielajú premiérovi vlastný návrh, ako by sa mali platy sestier navyšovať tak, aby sa zabránilo ich odlivu do zahraničia a boli dobrým lákadlom pre čerstvých absolventov, aby išli pracovať do slovenského zdravotníctva. Situácia je totiž čoraz viac kritická a aj po zverejnenom návrhu z dielne ministerstiev stále viac sestier hovorí o tom, že sa začínajú obzerať po ponukách za hranicami. „Návrh SKSaPA obsahuje úpravu Vami navrhovaných koeficientov základnej zložky mzdy u sestry a PA s odbornou spôsobilosťou (počiatočný koeficient) z dnešných 0,89 na 1,15, u sestry a PA s certifikátom z dnešných 0,94 na 1,20, u sestry a PA špecialistky z dnešných 1,06 na 1,30 a u sestry a PA s pokročilou praxou z dnešných 1,10 na 1,35. Po zohľadnení odpracovaných rokov odbornej praxe by sa sestra a PA dostala na nami navrhované koeficienty po 15 odpracovaných rokoch,“ napísali, pričom zverejnili aj tabuľky, ako by sa sestrám mzdy menili.

Galéria fotiek (2) Zdroj: FB / SKSaPA

Podľa návrhu ministerstiev by sestra či pôrodná asistentka s odbornou spôsobilosťou a 10-ročnou praxou by v prípade schválenia návrhu dostala 1332,10 eura. Naopak, zdravotná sestra so špecializáciou a tou istou dĺžkou praxe by dostala o 120 eur viac (1453,20 eura). Najlepšie by na tom boli sestry s pokročilou praxou, ktoré by dostali vyše 1500 eur. Z návrhu, ktorý navrhuje komora, je zrejmé, že sestra či pôrodná asistentka s odbornou spôsobilosťou a 10-ročnou praxou by mohla dostať základný plat 1513,75 eura, čo je o vyše 180 eur viac. Zdravotná sestra so špecializáciou a tou istou dĺžkou praxe by podľa návrhu komory dostala 1695,40 eura, čo je oproti pôvodnému návrhu o 242 eur viac. Sestry s pokročilou praxou by dostali 1807,11 eur, čo je o takmer 300 eur rozdiel oproti návrhu ministerstiev. „Vážený pán premiér, vážení páni ministri, podľa Vašich slov sa mzdy sestier a pôrodných asistentiek „riešia ako prvé, keďže ide o gro personálu“. Od budúceho roka sa má zvýšiť ich základná mzda, a to nárastom koeficientov a zarátaním rokov praxe. Na základe vyššie spomínaných skutočností Vás vyzývame k prehodnoteniu návrhu a zároveň k férovému dialógu so zástupcami najväčšej stavovskej organizácie v zdravotníctve,“ uzavrela prezidentka komory Iveta Lazorová.

Kavecká: Termín rokovania nie je dohodnutý

Predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) Monika Kavecká pre TASR uviedla, že sestry už k návrhu platov spísali pripomienky. "Veríme, že čoskoro dôjde k rokovaniam a všetky pripomienky od sestier budú akceptované. Termín rokovania však zatiaľ nie je dohodnutý," priblížila. Pripomienky sestier nateraz priblížiť nechcela. "Finálne stanovisko predstavíme až po oficiálnych rokovaniach s ministrom zdravotníctva a ministrom financií," doplnila.