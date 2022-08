Ministerstvo vnútra chce prehodnotiť kompetencie obecných a mestských polícií

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje prehodnotiť postavenie, kompetencie, sociálne zabezpečenie a finančné ohodnotenie obecných a mestských polícií. Cieľom je skvalitniť ich prácu a zároveň zabezpečiť kvalitnejší výkon kontroly verejného poriadku a užšiu spoluprácu s jednotlivými bezpečnostnými zložkami Policajného zboru. Za ideálny spôsob považuje prípravu úplne nového zákona o obecnej polícii. Vyplýva to z predbežnej informácie.

"Súčasný zákon o obecnej polícii je možné považovať za zastaraný, respektíve nemoderný, neposkytujúci príslušníkom obecných a mestských polícii adekvátne nástroje na plnenie úloh, ktoré sú obecným a mestským políciám kladené, a to najmä v porovnaní s nástrojmi poskytnutými iným policajno-bezpečnostným orgánom pri plnení identických úloh," zdôvodnil rezort v materiáli.

Aktuálna právna úprava podľa ministerstva dostatočne nerieši možnosti, ktorými by obecné a mestské polície mali pri plnení svojich úloh disponovať. "Mnohé inštitúty zákona o obecnej polícii sú upravené nedostatočne, nejednoznačne a niektoré sú upravené spôsobom, ktorý sa nedá realizovať," argumentovalo. Upozornilo tiež na mnohé novelizácie zákona.

Efektívnejšie zabezpečovanie verejného poriadku v obciach

Nový zákon by mal podľa nich komplexne a systémovo riešiť všetky nedostatky súčasného zákona a zaradiť obecné a mestské polície pôsobiace v SR medzi moderné policajno-bezpečnostné orgány pôsobiace vo vyspelých demokratických krajinách. "V systéme policajno-bezpečnostných orgánov majú obecné a mestské polície svoje nezastupiteľné miesto, ktoré je dôsledkom ich silnej previazanosti s územím, na ktorom pôsobia a tiež silnej previazanosti s obcou ako základným prvkom územnej samosprávy," vysvetlil navrhovateľ. Hovorí o účelnejšom, hospodárnejšom a efektívnejšom zabezpečovaní verejného poriadku v obciach. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov. Pripomienkové konanie by sa mohlo začať v septembri.