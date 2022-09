Polícia pátra po nezvestnej Márii Čahojovej: Na sebe mala mikinu bez nápisov a veľký čierny klobúk

Hľadaná žena by sa podľa polície mohla nachádzať v lesných porastoch v katastrálnom území obcí Prusy alebo Žitná - Radiša. Do pátracej akcie sa okrem polície zapojili dobrovoľníci, dobrovoľní hasiči a pátrací tím. Žena je 168 centimetrov vysoká, štíhlej postavy. Má hnedé oči, blonďavé vlasy po plecia.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Trenčiansky kraj

Oblečené by mala mať tmavé rifle alebo legíny, tmavé tričko, mikinu bez nápisov a veľký čierny klobúk. Obuté mala tmavé tenisky. So sebou by mala mať spací vak. "Akékoľvek informácie k pobytu alebo pohybu nezvestnej je možné oznámiť na čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom útvare alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti," informuje polícia.