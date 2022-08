Korčok sa Matovičovej výzve vysmial: Demisiu už vraj má pripravenú, kde sú čísla, s kým chce Heger vládnuť?!

Galéria fotiek (2) Korčok vysmial Matoviča po slovách o tom, že by mal vraj ako jediný za SaS zostať ako minister zahraničných vecí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Maarty

BRATISLAVA - Líder OĽaNO sa počas dnešného dňa verejnosti zveril, že vďaka výzve Milana Kňažka by mal rád Ivana Korčoka aj po odchode SaS vo vláde ako ministra zahraničných vecí. To všetko Matovič spísal aj napriek tomu, že k strane SaS neprechováva práve pozitívny vzťah. Korčok však Matoviča za dnešný status doslova vysmial a spýtal sa, kde má premiér Eduard Heger nejaké čísla, na základe ktorých by vedel vo vláde pokračovať. Demisiu má pritom vraj už pripravenú!