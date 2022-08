Začali sa oslavy 78. výročia SNP: Prišli veteráni, hlava štátu, ale aj zástupcovia viac ako 35 krajín sveta

Podľa Dalibora Lesníka, vedúceho úseku marketingu a propagácie Múzea SNP, za posledných viac ako 15 rokov organizujú oslavy spôsobom, aby naplnili literu, koľko národov a národností participovalo na SNP, toľko zastúpení bude v Banskej Bystrici. "Teší nás, že za posledné zhruba štyri roky sa nám nahlasujú aj krajiny, ktoré neparticipovali na SNP a náš štátny sviatok je pre zahraničie významným symbolom," konštatoval Lesník.

Oficiálna časť programu celonárodných osláv je určená len pre pozvaných hostí, priamych žijúcich účastníkov Povstania, ktorých prišlo do Banskej Bystrice deväť na rozdiel od vlaňajška, keď boli štyria, a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Verejnosť sa nedostala ani pred areál Múzea SNP.

Vstup do priestoru Pamätníka SNP bude pre širokú verejnosť možný až od 13.30 h a čakajú na nich rôzne sprievodné aktivity a kultúrny program, v ktorom vystúpi napríklad Katarína Knechtová s kapelou, Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) či Geišbergovci. Záver tohtoročných osláv bude patriť koncertu domácej Štátnej opery.

Autoritatívne režimy sú hrozbou aj v súčasnosti, hovorí prezidentka

Autoritatívne režimy sú hrozbou aj v súčasnosti. Majú ambíciu sa vracať, a to v nových, reinkarnovaných podobách. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore na oslavách 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. "Dnes, rovnako ako pred desaťročiami, je hrozbou snaha podmaňovať si hrubou silou národy, krajiny aj ľudí," skonštatovala prezidentka.

Imunitu spoločnosti voči radikálnym a extrémistickým ideológiám podľa nej znižuje zlyhávanie demokraticky volených zástupcov. "Oslabuje ju aj to, keď sa nám niektorí snažia vnútiť, že sú jedinými nositeľmi odkazu SNP, podávajúc si pri tom ruky s novodobými fašistami. Dávajú tak slovám iný obsah a rozdeľujú spoločnosť," doplnila.

Výročie SNP je podľa nej okrem iného príležitosťou pripomenúť si, aký ťažký je zápas za znovunadobudnutie stratenej slobody. "Je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sme ho už nemuseli podstúpiť," zdôraznila hlava štátu. SNP podľa nej nesie odkaz, že pre väčšinu Slovákov bolo neprijateľné žiť v režime, ktorý stál na nadradenosti jedných nad druhými a na potláčaní ľudských práv.

Čaputová ocenila statočnosť účastníkov SNP. "Ste inšpiráciou pre nás ostatných, pretože, ako potvrdzujú udalosti v našom susedstve, aj v 21. storočí sa môžu národy ocitnúť v situácii, keď musia čeliť agresii a bojovať za svoju slobodu," podotkla. Vyzdvihla chrabrosť ľudí, ktorí prenášali informácie, ukrývali partizánov či židov, či poskytovali materiálnu pomoc.

Slovensko musí zostať verné antifašistickým a povstaleckým tradíciám, hovorí Kollár

Slovensko musí zostať verné svojim antifašistickým a povstaleckým tradíciám. Je na nich postavený vývin slovenského národa od roku 1944. Vyhlásil to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v príhovore na oslavách 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. "Ak chceme upevňovať slovenskú štátnosť v dnešnej Slovenskej republike, musíme sa hlásiť k odkazu Slovenského národného povstania. Slovenské národné povstanie je živá tradícia nášho národa, a tak by to aj malo zostať," skonštatoval.

Udalosti z roku 1944 podľa neho ovplyvnili chod moderných slovenských dejín. "Ich vplyv a význam bol tak výrazný, že žiadna politická reprezentácia Slovenska sa ich neodvážila marginalizovať. Práve, naopak," skonštatoval Kollár. Poukázal pritom, že SNP si pripomínali demokrati i komunisti. Ozrejmil, že antifašistický odboj a SNP po rozpade ČSFR boli jednými z nosných myšlienok, na ktorých sa mala budovať slovenská štátnosť. "Preto aj slovenský parlament prijal zákon, ktorým povýšil 29. august, teda deň vypuknutia SNP roku 1944, na štátny sviatok Slovenskej republiky," doplnil.

Predseda parlamentu poukázal, že v súčasnosti je možné pozorovať politické sily, ktoré sa odťahujú od oslavovania udalostí spojených s porážkou nacistického Nemecka. "Hrdinami prestávajú byť tí, ktorí neváhali vystaviť svoj vlastný život v boji proti hydre, ktorá vyvolala dovtedy najstrašnejšiu vojnu v histórii ľudstva. Hľadajú sa noví hrdinovia, často kontroverzní," upozornil.

SNP je podľa neho dôkazom, že medzi európskymi národmi môže panovať zhoda. Poukázal, že sa na ňom zúčastnili okrem iných i Rusi, Ukrajinci, Srbi, Chorváti, Francúzi, Maďari či Nemci. "Európa nemusí byť len zdrojom konfliktov, ktoré ohrozovali a ohrozujú svetový mier," podotkol. Pre budúcnosť Európy by bol podľa neho najprijateľnejší mier "v duchu antihitlerovskej koalície".

Fašisti nepatria do slušnej politickej spoločnosti ani na oslavy SNP

Fašisti nepatria do slušnej politickej spoločnosti ani na oslavy Slovenského národného povstania (SNP). Bolo by to popretím všetkého, za čo ľudia v roku 1944 bojovali. Myslí si to predseda platformy Most-Híd mimoparlamentnej Aliancie Konrád Rigó. Uviedol to pri príležitosti 78. výročia SNP.

Povstania a revolúcie podľa neho menia dejiny a chod štátov, časom sa mení aj pohľad historikov na ne. Stáva sa tiež, že svoj názor na významné udalosti krajiny menia aj politici. Fašisti si podľa neho výročie nepripomenú čiernymi zástavami, ale účasťou na pietnych oslavách. "Medzi rečníkov nepatria ani v oblekoch. A nepatria ani do slušnej politickej spoločnosti. Bolo by to popretím všetkého, za čo ľudia v 1944 bojovali," odkázal Rigó.

Slovensko sa podľa neho vďaka povstalcom a ľuďom, ktorí im pomáhali, nakoniec ocitlo na správnej strane dejín. Pripomína, že krajina je opäť v situácii, keď nie je jedno, kde sa postavíme.

Politici vydávajúci sa za ochrancov odkazu SNP sa bratajú s jeho odporcami

Zažívame dobu, keď sa politici, ktorí sa dlhé roky vydávali za ochrancov odkazu Slovenského národného povstania (SNP), bratajú s jeho odporcami. Demokraticky zmýšľajúci občania by im mali preto ukázať, že okrem iného popierajú základné princípy slovenskej štátnosti. Pri príležitosti 78. výročia SNP to skonštatoval predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) v SR Richard Duda.

"Dnes je deň, keď všetci demokraticky zmýšľajúci občania musia jasne týmto politikom ukázať, že sa zahrávajú s ohňom. Popierajú základné princípy slovenskej štátnosti a vysmievajú sa tým ľuďom, ktorí si želajú žiť v demokratickej a najmä hodnotovo orientovanej spoločnosti," odkázal Duda vo svojom vyhlásení.

SNP podľa neho ukázalo, že nie všetci občania vojnového Slovenska podľahli "demagogickému vábeniu" ľudáckej vlády, ktorá rabovala majetok vlastných občanov, odnímala im ľudské práva, ponižovala ich, degradovala či väznila. Voči režimu exitoval od samotného počiatku okrem zahraničného aj odboj vnútroštátny, teda občianskodemokratický, sociálny a aj vojenský.

Niektorí politici budujú v občanoch extrémizmus, tvrdí premiér

Niektorí politici zneužívajú ťažké postavenie občanov a budujú v nich extrémizmus. Upozornil na to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) v príhovore na oslavách 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. V súčasnosti je podľa neho treba zabojovať o to, aby fašizmus už nikdy nemal priestor v spoločnosti. Vyzdvihol tiež hrdinstvo účastníkov SNP. "Nesme každý deň odkaz SNP a premieňajme Slovensko na krajinu odvahy, spolupráce a prosperity rovnako, ako to robili účastníci Slovenského národného povstania," skonštatoval premiér. Odkaz SNP znie podľa neho v kontexte s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine živšie.

"Tak, ako účastníci SNP nechceli žiť vo svete, ktorý pripravovali nacisti, ani my nechceme žiť vo svete, o ktorý sa usiluje ruský prezident," upozornil. Heger ocenil odvahu a hrdinstvo účastníkov SNP. Poukázal, že sa postavili zlu, ktoré ničilo celý svet, potupovalo ľudskú dôstojnosť a bralo ľuďom slobodu. Slovensko sa vďaka nim ocitlo na "správnej strane dejín". "Nebyť totiž Slovenského národného povstania, druhá svetová vojna by bola našou národnou hanbou bez svetlého bodu, v ktorom dnes nachádzame inšpiráciu," doplnil.

Zdôraznil, že za slobodu sa oplatí bojovať, hoci nemáme istotu, či ten boj nebude posledný. Poukázal pri tom, že za slobodu museli Slováci bojovať aj počas komunizmu. Aj v súčasnosti podľa neho odkaz SNP zneužívajú demokratickí politici, ktorí s jeho ideálmi nemali nič spoločné.