Pozor na škodlivý vírus: Cez túto hru môžete prísť o všetky úspory! Nezabúdajte na zabezpečenie

Hry pre dospelých so sexuálnou tematikou sa tešia vzrastajúcej popularite. No práve cez ne sa môže šíriť nebezpečný bankový malware Cerberus. Ide o škodlivý kód, ktorý sa dá zohnať na čiernom trhu, preto je ľahko šíriteľný. Bezpečnostné systémy antivírusovej spoločnosti ESET detekovali v uplynulých mesiacoch v Českej republike niekoľko jeho rodín. Upozornil na to český portál novinky.cz.

Aj keď sa Cerberus najskôr šíril prostredníctvom škodlivých kódov, teraz sa to zmenilo a najčastejšie sa šíri cez falošnú verziu hry Booty Calls. "Bankový trójky kôň Cerberus bol v júli detekovaný v necelých siedmich percentách prípadu. Ide o pokles v porovaní s predošlými mesiacmi," povedal pre portál Martin Jirkal, ktorý pracuje ako vedúci analytického tímu v pražskej pobočke Esetu.

Môžete prísť o úspory

Nebezpečný a nepozvaný návštevník má hneď niekoľko funkcií, ktoré slúžia k okrádaniu obetí. "Jeden z modulov dokáže odčítať prihlasovacie údaje z legitímnych webových stránok bánk a odoslať ich útočníkom. Ďalšia funkcia slúži na čítanie SMS kódov a tak obchádza dvojstupňové overenie," vysvetlil Jirkal.

Akonáhle má útočník tieto údaje, môže sa prihlásiť do bankovníctva a poslať si ľubovoľnú čiastku peňazí a sám potvrdiť platbu. "Pre týchto útočníkov je žiaduce, aby neboli odhalení. Preto sa stretávame s tým, že si útočníci odosielajú malé čiastky, ktoré nevyvolávajú takú pozornosť. Dokážu si odosielanie aj naprogramovať, aby fungovalo automaticky bez ručného zadávania," opísal Jirkal.

Ľudia by si preto mali dávať pozor na to, čo si inštalujú do svojich mobilných telefónov. Aplikácie si treba sťahovať len z overených zdrojov a najlepšie je mať nainštalovaný antivírusový systém.