Experti varujú pred populárnou aplikáciou: Dokáže získavať vaše osobné údaje a posiela ich do Moskvy

MOSKVA - V Rusku bol zaznamenaný nový módny trend. Tisíce ľudí si sťahujú do svojich mobilov aplikáciu New Profile Pic, ktorú vyvinula technologická spoločnosť z Moskvy. Bezpečnostní experti však varujú, že aplikácia je schopná získavať zo zariadení citlivé a osobné údaje.

Nová mobilná aplikácia ponúka cez zadané fotografie a systém rozpoznávania tváre vytvorenie bezplatného avatara. Problémom však je, že údaje o používateľovi sa následne odošlú na centrálny server do Moskvy. V komunite kybernetickej bezpečnosti to vyvoláva veľké obavy, informuje deník Independent. Desiatky tisíc ľudí už takýmto spôsobom odovzdali svoje fotografie na servery aplikácie New Profile Pic výmenou za bezplatného avatara. Mnohí však ani netušia, že spoločnosť Linerock Investments Ltd. sídli v bytovom komplexe hneď vedľa ruského ministerstva obrany.

Globálny poradca pre kybernetickú bezpečnosť a člen spoločnosti ESET Internet Security Jake Moore povedal, že ľudia musia byť mimoriadne opatrní pri nahrávaní fotografií alebo osobných údajov na úplne novú webovú stránku. "Táto aplikácia je pravdepodobne spôsob, ako zachytiť tváre ľudí vo vysokom rozlíšení. Dával by som si pozor pri každej jednej, ktorá vyžaduje takéto množstvo informácii. Najmä pokiaľ sídli v inej krajine," vysvetlil.

Podobná hrozba

Spoločnosť Linerock Investments Ltd. je podľa databázy Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov Offshore Leaks registrovaná v Moskve. Jej akcionár má sídlo v Panama City, riaditeľ v Rusku. V roku 2017 spoločnosť so sídlom v Petrohrade uverejnila aplikáciu FaceApp, ktorá jej používateľom umožnila nahrať fotografiu, kde budú starnúť pomocou umelej inteligencie. Výzva na možný vírus vyvolala varovania bezpečnostných expertov o množstve údajov, ktoré aplikácia posielala do Ruska.

Pri sťahovaní aplikácie New Profile Pic do mobilu sú používatelia ochotní zdieľať svoju polohu, podrobnosti o mobilnom zariadení, ako aj ďalšie fotografie v profiloch na sociálnych sieťach. Spoločnosť to vysvetľuje tak, že zhromažďuje určité osobné údaje, ktoré im ľudia dobrovoľne poskytnú. Zhromažďuje tiež IP adresu, typ prehliadača, nastavenia z počítača alebo mobilného zariadenia, údaje o používateľovi od iných spoločností a spája ich s vlastnou dokumentáciou.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"Informácie o používateľoch môžu byť uchovávané spolu s fotografiou na serveroch našich poskytovateľov až dva týždne od poslednej interakcie s fotografiou...na urýchlenie ďalšieho spracovania tých istých fotiek", informuje spoločnosť. V App Store je táto aplikácia číslo jedna v rebríčku fotografií a videí, zatiaľ čo v obchode Google Play ju ohodnotilo za skvelú viac ako 25 000 ľudí.