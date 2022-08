Posledná šanca? Koalíciu čakajú kľúčové rokovania: ODCHOD SaS sa blíži, lídri sa pripravujú... Heger stále dúfa v zázrak

Ďalšie rokovania prebehnú dnes a to napriek tomu, že v tom niektorí už nevidia zmysel. Premiér Heger má stále nádej, aj keď zdôrazňuje, že SaS má od svojho ultimáta ustúpiť a spraviť krok späť. Liberáli však trvajú na odchode Matoviča a Sulíkovi ministri už na rezortoch balia veci. S politológmi sme sa rozprávali o tom, či ešte existuje pre štvorkoalíciu nádej, alebo sa budú musieť traja lídri popasovať s menšinou či dokonca predčasnými voľbami.

Archívne VIDEO Na základe všetkých signálov Igor Matovič neodíde, 31. augusta preto podám demisiu

V koalícii sa už pripravujú na odchod SaS

Zdá sa, že odchod strany SaS je nezvratný. Sulík v stredu otvorene oznámil, že svoju demisiu podá osobne 31. augusta. Minister školstva Branislav Gröhling ju chce poslať poštou a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková to nepovažuje za tému, ktorú by musela aktuálne komentovať. Po predsedníctve sa tak OĽaNO pripravuje na definitívny odchod liberálov z koalície.

Archívne VIDEo Minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že OĽaNO ráta s odchodom liberálov

„Pripravujeme sa na alternatívu B, teda že SaS odíde a my budeme musieť byť pripravení, že postupne preberieme rezorty. Aj keď si želáme, aby ostali,“ povedal Jaroslav Naď po rokovaní vlády. Podobný postoj má aj najmenšia strana Za ľudí. Na SaS budú stále apelovať, aby ostali v koalícii, no pripraviť sa podľa líderky Veroniky Remišovej treba na všetky alternatívy a považuje za pravdepodobné, že liberáli odídu.

Aj preto sa chce stretnúť s premiérom Hegerom, šéfom parlamentu a hnutia Sme rodina Borisom Kollárom a lídrom OĽaNO a ministrom financií Igorom Matovičom, aby si jasne povedali, ako budú fungovať ďalej, aké sú ich priority a červené čiary. „Máme jasnú predstavu fungovania so SaS, aj predstavu, ako fungovať bez SaS,“ uviedla.

Heger a tri strany chcú štvorkoalíciu, je to ešte vôbec možné?

Premiér Eduard Heger do poslednej chvíle stále dúfa, že vláda bude aj naďalej pokračovať v štvorkoalícii. Oficiálne si to želajú aj zvyšní lídri. Richard Sulík však už po prvých víkendových rokovaniach uviedol, že nič z toho, čo na rokovaniach zaznelo, nevyzeralo ako kompromis. „Všetko speje k tomu, že k 31. augustu podáme demisiu,“ povedal koncom minulého týždňa.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Myslím, že SaS sa už rozhodla a už k žiadnemu výraznejšiemu zvratu nepríde,“ uviedol pre Topky politológ Radoslav Štefančík. „Myslím, že po tej vzájomnej spŕške invektív by ani jedna strana nedokázala uspokojivo vysvetliť, prečo vôbec so svojimi doterajšími partnermi išla do koalície,“ povedal poitológ Juraj Marušiak. „Nevylučujem však, že sa objavia nejaké pokusy ako koalíciu udržať, ale pre SaS by zotrvanie v koalícii bolo sotva obhájiteľné po razantných rečiach, ktoré prezentoval Sulík,“ ozrejmil.

Je možné, že Matovič ešte prekvapí a odíde?

Jedinou požiadavkou, na ktorej viaznu všetky rokovania a premiér kvôli nej hľadá iné riešenia, je odchod Igora Matoviča z postu ministra. Stojí za ním nielen Heger, ale aj celé hnutie. Ustupovať šesťpercentnej strane sa podľa nich nedá donekonečna a raz už to šéf OĽaNO kvôli liberálom urobil. Odvolanie ministra financií by podľa premiéra síce populárne bolo, ale nič by nevyriešilo.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Maarty

Jeho odchod nepredpokladajú ani jeho najbližší kolegovia, čo aký je šéf OĽaNO nepredvídateľný. „Nemyslím si, že sa to stane. Ak by odišiel, prekvapilo by ma to,“ povedal minister obrany. Podľa Štefančík sa Matovič správa ako neriadená strela. „Ale tentokrát veľmi pochybujem, že by rešpektoval ultimátum SaS a na jej nátlak by odišiel z vlády. Matovič je víťaz volieb, navyše už raz z jednej funkcie odstúpil. Jedinú možnosť by som videl v tom, ak by odišiel spoločne s Richardom Sulíkom, bok po boku,“ myslí si.

Marušiak súhlasí, že Matovič je ťažko predvídateľný. „Na sociálnych sieťach sa objavujú náznaky na nejaké netradičné riešenie. Matovičov odchod by však problém v koalícii nevyriešil, iba by sa konflikt presunul do parlamentu, keďže Matovič bude sedieť v jeho najsilnejšom poslaneckom klube,“ vysvetľuje politológ.

Sulík chcel povaliť vládu už dávno

Minister financií je však presvedčený, že neústupčivý postup lídra SaS je motivovaný jeho osobnou antipatiou. „Mám pocit, že Sulík trpí posadnutosťou nenávisťou voči mne,“ povedal. Nazdáva sa, že vyhlásenia SaS o snahe nájsť cestu na pokračovanie súčasnej vlády sú falošné, podľa neho bol šéf liberálov rozhodnutý "povaliť" vládu ešte pred šiestym júlom, kedy vypovedal za SaS koaličnú zmluvu. Nepoľavili ani jeho slávne útočné statusy na sociálnej sieti.

Aj v oslabení sa dajú dať góly... Slovensko čaká menšinová vláda

Ak strana SaS z koalície skutočne odíde, vo vláde ostanú tri strany. Jednou z možností je menšinová vláda a že je táto možnosť v hre, to otvorene pripustil pred pár týždňami premiér Heger a aj Juraj Šeliga zo Za ľudí. Za ľudí sa podľa neho do tejto možnosti nehrnie a menšinovú vládu nechce ani líder Sme rodina Boris Kollár, aj keď sa podľa neho stane faktom. Sám Sulík opakuje, že ich odchodom vláda nepadá.

Remišovej sa však zrejme možnosť menšinovej vlády nezdá až taká hrozná. Aj v oslavené sa podľa nej dá uhrať nejaký výsledok. „Takto o týždeň sa stane to, že buď sa dohodneme a budeme pokračovať v plnom obsadení, alebo SaS z koalície odíde a budeme v oslabení. Aj v oslabení sa dajú dať góly,“ vyhlásila. Faktom je, že všetko bude závisieť od správania sa liberálov v opozícii. A tí plánujú byť tvrdou opozíciou.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa politológa Štefančíka však menšinová vláda určite do riadnych volieb nevydrží. „Menšinová vláda bude musieť počítať s hlasmi niektorých poslancov, ktorí sa do parlamentu dostali na chrbte Mariana Kotlebu. Menšinová vláda s podporou krajnej pravice je neprijateľný spôsob fungovania exekutívy,“ povedal.

Ak by podľa Marušiaka vznikla menšinová vláda s podporou ĽSNS, v tom prípade by to znamenalo jednak kompromitáciu doterajšej vládnej väčšiny a na druhej strane veľmi nestabilnú koalíciu. „Je otázne, či sa nájde nejaká strana, ktorá by chcela niesť spoluzodpovednosť za vládnutie pod vedením OĽaNO v súvislosti s ekonomickými problémami, ktoré čakajú Slovensko na jeseň. Myslím, že skôr sa každý bude snažiť zodpovednosti sa vyhnúť,“ vysvetľuje politológ.

Čoraz viac sa však skloňujú predčasné voľby

V tomto sa názor koaličných partnerov líši. Jediným partnerom, ktorý pripustil možnosť predčasných volieb, je hnutie Sme rodina. Ak to nebude možné a SaS bude konať spolu s opozíciou, treba ísť podľa Kollára do predčasných volieb. Kollár i jeho kolegovia otvorene o tejto možnosti hovoria už niekoľko dní. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský nepovažuje za zodpovedné nechať v časoch energetickej krízy vládu bez väčšiny v parlamente. Spoliehať sa na podporu SaS v opozícii je podľa Pčolinského utópia.

Vláda v menšine však bude nefunkčná aj podľa Hegera. „Bez SaS bude moja vláda nefunkčná, v parlamentne nebude mať väčšinu. Preto je dôležité, aby sme našli jednotu a spoluprácu,“ uviedol premiér. Čo bude ďalej a či to bude znamenať možnosť predčasných volieb, to nekomentoval.

Heger by mal v prípade menšinovej vlády požiadať o dôveru hneď v prvý deň

Predčasné voľby ako také, sú oficiálne možné len v jednom prípade, a tým je rozpustenie parlamentu prezidentom, ktoré je dané Ústavou SR. Z minulosti vieme, že k predčasným voľbám sa dá dopracovať aj inak. Napríklad hlasovaním o vyslovení dôvery vláde. V prípade, že by Heger vládol bez SaS, mala by jeho nová menšinová vláda čeliť takémuto hlasovaniu? Podľa Štefančíka by mal Heger požiadať parlament o dôveru hneď v prvý deň fungovania menšinovej vlády.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Aby spoločnosť vedela a videla, s ktorými poslancami vláda počíta. Aby sa pri voľbách potom vedeli lepšie rozhodnúť,“ myslí si. Aj podľa Marušiaka by mala prípadná nová vláda Eduarda Hegera bez SaS čeliť hlasovaniu. „Určite, je legitímne nastoliť takú otázku a tam sa ukáže, aké je skutočné rozloženie síl v parlamente,“ uviedol.

Je Hegerových päť návrhov dobrým riešením?

Strany OĽANO, Za ľudí a Sme rodina sa po druhom kole víkendových rokovaní zhodli na tom, že jediným scenárom pri ceste z koaličnej krízy je, aby SaS ustúpila od svojho ultimáta a nastala zhoda na nových podmienkach spolupráce v koalícii. Pred novinármi to oznámil premiér Eduard Heger, ktorý sa situáciu snažil zachrániť predložením piatich návrhov na zmenu koaličnej zmluvy - týkajú sa výmeny štátnych tajomníkov na ministerstve financií a hospodárstva, fungovania koaličných rád bez Igora Matoviča a Richarda Sulíka, takisto kreovania rozhodcovskej komisie pri koaličných sporoch, v ktorej by každá strana mala troch členov.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Maarty

„Pričom pri rovnosti hlasov by rozhodujúci mala SaS,“ dodal Heger. Za útoky na koaličného partnera by mali tiež platiť sankcie, napríklad strata postu predsedu parlamentného výboru. Heger navrhol zadefinovať aj jasný plán opatrení na pomoc ľuďom počas energetickej krízy i iné prerozdelenie ministerstiev. „Myslím si, že je to férová ponuka,“ podotkol.

Podľa Štefančíka však nejde zo strany premiéra o riešenie krízy. „Problém nie sú rokovania koaličných rád, ktoré sa spravidla uskutočňujú za zatvorenými dverami, ale ten napätý vzťah medzi Sulíkom a Matovičom, ktorý už niekoľko mesiacov musí frustrovať poriadnu časť verejnosti. Nečudoval by som sa, keby aj pôvodní voliči koaličných strán videli jediné východisko z tejto nelichotivej situácie v predčasných voľbách,“ dodal. Marušiak takisto nepovažuje Hegerove návrhy za riešenie. „Sú skôr na smiech. Neviem si predstaviť, ako by mohla fungovať koaličná rada bez predsedov dvoch jej najsilnejších strán,“ skonštatoval.

Budem bojovať do poslednej sekundy

Premiér verí, že keď sa v piatok stretnú, tvrdosť poľaví. „Budem bojovať do poslednej sekundy,“ povedal Heger, ktorý odmieta porazenecký prístup a scenár, že by padla súčasná vláda. Štvorkoalícia je podľa neho jediná možnosť. Odchod Sulíka a Matoviča pre neho riešením nie je. „Nepotrebujem riešiť vládu, tá mi funguje,“ zdôraznil Heger. No koaličné rady bez ich prítomnosti by riešením byť mohli. Odchod z rezortu a z koalície nie je podľa neho obeta, je to pohodlnosť.

Mrzí ho, že SaS ostáva v zaťatom móde, no so sulíkovcami komunikuje pravidelne. Heger odmietol, že by bol slabým premiérom. Svoju funkciu pozná podľa svojich slov veľmi dobre. „Veľmi dobre viem, kde je problém, a preto navrhujem takéto riešenie. Ak si to niekto vysvetľuje ako slabosť, tak s ním nesúhlasím,“ vyhlásil. Poznamenal, že práve vďaka jeho prístupu koalícia ešte existuje.

Víkendové stretnutie v hoteli Bôrik malo prispieť k vyriešeniu koaličnej krízy. Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽaNO aj premiér to odmietajú. SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu.