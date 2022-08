Dopravu v Bratislave komplikujú nehody, na viacerých miestach sa tvoria kolóny

Nehodu hlásia na križovatke Bajkalská a Záhradnícka smerom na Prievozskú. Podľa Zelenej vlny sa premávka mierne spomaľuje. Stella centrum upozorňuje na nehodu na diaľnici D2 na Moste Lanfranconi, v smere do Mlynskej doliny. "Dve nehody v rozstupe blokujú jeden jazdný pruh, v úseku rátajte s výrazným zdržaním," uviedlo.

#VÝSTRAHA Na D1 pred Voderadmi v smere z Bratislavy, na 39. kilometri je v pravom pruhu odstavené auto, zbadáte ho v poslednej chvíli — Zelená vlna (@zelenavlna) August 24, 2022

Kolóny sa tvoria aj na diaľnici D1

V Bratislave by mali vodiči rátať s kolónami aj na Račianskej. Pred železničným podjazdom Vinohrady, v smere od centra sa zdržia do desiatich minút. Kolóny sa tvoria aj na diaľnici D1, v smere od Zlatých Pieskov na Prístavný most a do Petržalky.

#KOLÓNA V Bratislave na Dolnozemskej od Mosta Apollo k Ekonomickej univerzite, pre práce na ceste stratíte asi 15 minút — Zelená vlna (@zelenavlna) August 24, 2022

Zdržanie by podľa Stella centra nemalo presiahnuť päť minút. Vodiči by mali rátať so zdržaním aj na diaľnici D2. Za tunelom Sitina, v smere do Stupavy sa tvoria takmer 20-minútové kolóny. Stella centrum upozorňuje, že v úseku pracujú cestári.