Vodička neprispôsobila rýchlosť vozovke: Dopravnú nehodu za Starou Turou neprežila 61-ročná žena

"Vodička Škody Fabia jazdila smerom na Starú Turú, keď v pravotočivej zákrute pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a vlastnostiam vozidla. Dostala šmyk, v dôsledku čoho prešla do protismeru, kde v tom čase prichádzalo vozidlo Škoda Octavia," uviedli policajti. Vozidlá podľa nich do seba narazili a Škoda Fabia sa následne prevrátila na strechu. "Šesťdesiatjedenročná vodička utrpela pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom," doplnili.

Polícia z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody uzavrela cestu II/581 na takmer štyri hodiny a odklon dopravy riadila až do jej opätovného sprejazdnenia. Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy. Dychová skúška vodiča Škody Octavia bola negatívna. "Bližšie okolnosti a príčiny tejto nehody budú predmetom vyšetrovania začatého vo veci prečinu usmrtenia," dodala polícia.