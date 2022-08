Matovič prišiel o tretej v noci s novým návrhom: Zvýšenie platov zdravotným sestrám! Jasná reakcia Visolajského

BRATISLAVA - Ako blesk z čistého neba. Tak by sa dal nazvať nočný status ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý o druhej v noci informoval Slovákov, že má nový návrh, ako stabilizovať situáciu v zdravotníctve. Navrhuje totiž zvýšenie platov zdravotným sestrám, ktorých je v zdravotníctve žalostne málo. Na jeho nápad už reagoval aj šéf lekárskych odborov Peter Visolajský.

"Je hlboká noc a v našich nemocniciach sú aj v tejto chvíli pri našich chorých tisícky obetavých žien. Zdravotných sestier, ktoré sa nám starajú o naše rodinné poklady. Predlhé roky naša vrchnosť na nich kašlala. Zvysoka. Neštrajkovali, nehrozili výpoveďami ako niektorí lekári, nehádzali plášte, tak zrejme vrchnosti za to nestáli. My v OĽANO sme sa rozhodli, že sestrám dôstojnosť vrátime … a preto sme dali na kandidátku šéfku ich odborov - Moniku Kaveckú, ktorá je dnes našou poslankyňou," napísal Matovič v nočnom statuse venovanému zdravotným sestrám.

Preto oznámil, že si spolu s Kaveckou sadol k tomu, ako by sa dali platy sestrám navýšiť a urobiť toto povolanie viac atraktívne. "Zrejme ešte dnes, zverejníme návrh na historicky najvyšší nárast platov zdravotných sestier v nemocniciach, ktorého prepočty som pred chvíľou dokončil," avizuje minister financií. Verí, že sestry, ale aj ich rodiny to budú brať ako adekvátne ospravedlnenie za kroky predošlých vlád, ktoré platy sestrám prakticky nezvyšovali. Ako dodal, že okrem zvyšovaniu základného platu navrhuje aj zavedenie príplatku za roky praxe.

SESTRIČKÁM Z VĎAKY V takejto uniforme si pamätám moju mamku. Bola v nej veľká Kočka. Začínala na pôrodnici a potom... Posted by Igor Matovic on Wednesday, August 17, 2022

Visolajský: Je to dobrá správa

K avizovanému kroku expremiéra a ministra financií sa vyjadril aj šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. Ten v súčasnosti vedie rokovania o stabilizácii situácie v zdravotníctve, pričom tvrdí, že ak sa s vládou odborári nedohodnú na ôsmich podmienkach, ktoré majú, 3500 lekárov je pripravených podať výpovede. Jednou z podmienok je aj navýšenie platov nielen lekárom, ale aj sestrám a pomocnému personálu. Na tomto bode sa však strany ešte nedohodli. Pôvodne mali rokovania pokračovať už pondelok, no nakoniec sa posunuli na koniec týždňa - na piatok popoludní na Úrade vlády.

"Som veľmi rád, že sestry dostanú vďaka pohrozeniu lekárov - našimi výpoveďami vyššie mzdy. Sestry si to zaslúžia. Bola to jedna z našich požiadaviek. Ďakujeme. Ak dodržia politici to, čo sľúbili, tak z našich 8 požiadaviek budú splnené už dve," ozrejmil Visolajský, podľa ktorého sa nič nedeje len tak.