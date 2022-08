Nechutné! Na nitrianskom kúpalisku plávali s deťmi aj exkrementy: Hygiena už bazén zatvorila

NITRA - Nitrianske kúpalisko čelí roky veľkej kritike, ľudia sa sťažujú na studenú vodu, ale aj na nie dobré hygienické podmienky. To sa malo tento rok zmeniť, keď kúpalisko zrekonštruovali.

Nitriansky primátor Marek Hattas či hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek, začiatkom leta pozývali ľudí na nitrianske kúpalisko. Mnohí sa mu totiž za roky skúseností vyhýbajú a chodia do okolitých miest. "Tých, čo roky neboli na nitrianskom kúpalisku a nadávajú naň pre zlé skúsenosti z minulosti, pozývame, aby si sem prišli zaplávať a oddýchnuť si. A potom posúdili. Rekreačný areál pod hradom má šesť bazénov, oddýchnuť si tu môže až tritisíc ľudí naraz. Návštevníci si od tohto leta mierne priplatia, no aj tak vychádza kúpanie na Letnom kúpalisku v Nitre najlacnejšie v širokom okolí. Dospelý z Nitry zaplatí 3,50 eura a mimonitriansky návštevník 4 eurá," písal nedávno Holúbek na sociálnej sieti.

No aj napriek tomu, že kúpalisko prechádza viacerými zmenami, nedávno sa stala veľmi nepríjemná udalosť. Ako informuje portál tvnoviny.sk v detskom bázene neplávali len deti, ale aj exkrementy. "Medzitým sa dostali aj von nejaké časti. My sme išli upozorniť plavčíčky, čo sa stalo. Neboli ochotné, zvŕtali sa, vymýšľali. Tak ich odstránili, vrátili sa na svoje miesto. Do minúty až dvoch vyplávali ďalšie kúsky," povedala pre portál Mária, ktorá si lovenie exkrementov natočila aj na video.

archívne video

Voda je vyhovujúca

Prípad, ktorý sa stal v detskom bazéne, je podľa Holúbka ojedinelý a plavčíci každý deň vodu čistia a kontrolujú aj vizuálne. Problém s hygienou nevidí ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, ktorý kvalitu vody overuje dvakrát mesačne. Napriek tomu, hygiena už raz v júli detský bazén zatvorila.

OZNAMUJEME NÁVŠTEVNÍKOM KÚPALISKA, ŽE NAJMENŠÍ DETSKÝ BAZÉN JE DOČASNE UZATVORENÝ. NA ODSTRÁNENÍ ZÁVADY INTENZÍVNE PRACUJEME. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE. Posted by Kúpalisko Nitra on Wednesday, July 6, 2022

Podľa hygienikov však nie je v poriadku, ak sú v bazéne exkrementy. Avšak tým, že ide o detský bazén, je podľa nich takáto "nehoda" možná. S týmto tvrdením sa stotožňuje aj mesto. Stávať by sa to však nemalo. "Toto určite bežné nie je a je povinnosťou každého prevádzkovateľa, aby urobil už predbežné opatrenia, aby sa takéto veci nestali,“ povedal pre portál Ľudovít Lebó, druhý viceprezident Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární.