Posledná rozlúčka s kardinálom Tomkom: Prišiel arcibiskup Bezák! Emotívne slová, zaznel aj vtip o smrti

12:56 Pohreb kardinála je na konci, pri jeho rakve už stojí čestná stráž. Tá rakvu odnesie na miesto, odkiaľ ju pohrebná služba odnesie do krypty katedrály.

12:50 "Odchodom kardinála sa uzatvára jedna etapa života cirkvi,“ povedal košický arcibiskup Bernard Bober vo svojom kondolenčnom príhovore

12:42 „V kruhu rodiny prežil krásne detstvo a mladosť. Keď prišiel jeho čas, odišiel. Jeho práca v ďalekej cudzine prinášala svoje ovocie a my, rodáci, sme na neho boli hrdí. Priam sme rástli, že naša skromná obec dala svetu takého významného človeka," povedal starosta obce Udavské Peter Hudák, v ktorej sa Tomko narodil.



12:40 Do Dómu prišiel aj emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč, priviezli ho na invalidnom vozíčku. Pri príchode s úsmevom zamával veriacim a zažartoval: "Chystajte sa na ďalší pohreb." Tkáč je o desať rokov mladší ako zosnulý kardinál Tomko, informuje Korzár.

12:31 K slovu sa dostala prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá číta svoj príhovor. Zopakovala, že Slovensko smrťou kardinála stráca veľkého človeka, ktorý pre nás veľa znamenal. "Získal si úctu niekoľkých generácií svojich krajanov. Rád a pravidelne sa vracal do Udavského, ktoré nikdy neprestalo byť jeho domovom, nezabudol dokonca ani na ľubozvučné nárečie svojich rodákov.​​​​​ Vydobil si uznanie cirkvených autorít, jeho rady skúsenosti využívali aj pápeži Ján Pavol II. či Benedikt XVI.," povedala Čaputová. „Vaša eminencia, ďakujem vám za všetko, čo ste urobili,“ rozlúčila sa s kardinálom prezidentka.

12:29 Z pohrebu kardinála Jozefa Tomka by si všetci ľudia, veriaci aj neveriaci, mali odniesť nádej, s akou sa on celý život angažoval pri snahe zlepšiť svet okolo seba. V TASR TV to povedala poslankyňa Národnej rady SR za OĽANO a splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská. Pripomenula Tomkovu pastoračnú činnosť, ktorý bol šestnásť rokov prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a niekoľko rokov viedol Pápežský komitát pre medzinárodné euricharistické procesy. Počas tohto obdobia precestoval desiatky krajín. "Videl veľa biedy, nespravodlivosti, chudoby. Nebál sa to povedať nahlas. Ale vždy to bolo s istou nádejou, angažoval sa preto, lebo vedel, že to prinesie zlepšenie danej situácie," uviedla.

12:20 Po pohrebe bude rakva, kde sú uložené ostatky kardinála, prenesené do krypty. Tento akt ale bude účastni verejnosti. Rakvu na miesto odnesie čestná stráž. Následne bude krypta prístupná aj pre verejnosť. Miesto, kde bude uložený kardinál, bude zdobiť pamätná mramorová tabuľa, informuje portál Postoj.

11:45 „Lúčime sa s veľkým synom Slovenska, východniarom, Udavčanom, ktorý až do konca svojho života hutoril. Tak sa predsa s vami lúčil pri vašej poslednej púti do Ríma,“ povedal v úvode homílie kardinál Dominik Duka.

11:20 Na pohrebe medzi tridsiatkou biskupov je aj bývalý arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Róbert Bezák či emeritný košický gréckokatolícky eparchiálny biskup Milan Chautur.

11:13 Na pohrebe sú prítomní všetci traja najvyšší ústavní činitelia - prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Eduard Heger (OĽaNO). Rovnako prišli bývalí slovenskí prezidenti Andrej Kiska a Rudolf Schuster, minister financií Igor Matovič (OĽaNO) minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO), Gábor Grendel (OĽaNO) či Juraj Blanár (Smer-SD), Juraj Šeliga (Za ľudí) a ďalší. V Katedrále je prítomný aj predseda Košického kraja Rastislav Trnka či primátor Košíc Jaroslav Polaček.

11:05 Pohrebnú svätú omšu celebruje kardinál a emeritný arcibiskup Dominik Duka z Prahy. Koncelebrantmi sú emeritný krakovský arcibiskup, kardinál Stanislaw Dziwisz a ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a maďarský prímas, kardinál Péter Erdő. Svätá omša je v latinskom a slovenskom jazyku. Na poslednej rozlúčke s kardinálom sa zúčastňujú tisíce ľudí. Pohreb podobných rozmerov v Košiciach ešte nebol. Posledný pohreb biskupa v košickej katedrále bol v roku 1962, keď tam pochovali Jozefa Čárskeho.

11:00 Pohreb kardinála Tomka začína, čestná stráž už priniesla veniec so stuhami s farbami slovenskej vlajky. Katedrála je plná ľudí, plné je aj námestie pred budovou.

10:35 Polícia zároveň upozorňuje širokú verejnosť, ktorá bude smerovať na miesto poslednej rozlúčky, aby rešpektovala pokyny organizátorov, ale i policajtov, ktorí ich navedú a usmernia na najkratšiu trasu do Dómu sv. Alžbety, kde sa uskutočnia pohrebné obrady. Pripomína, že priestory katedrály budú prioritne vyčlenené pre cirkevných hodnostárov a delegácie. Apeluje aj na zvýšenú opatrnosť v súvislosti s prípadnými vreckovými zlodejmi.

10:30 Polícia v súvislosti s poslednou rozlúčkou so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom v Košiciach nepristúpi k realizácii mimoriadnych dopravných opatrení. Upozorňuje však, že na cestách bude zvýšený pohyb a môžu sa tvoriť aj kolóny. Uviedla to košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Mesto Košice odhaduje, že prísť môže približne 100 autobusov s pútnikmi z celého Slovenska. Podľa aktualizovaných informácií budú autobusy prichádzať na autobusovú stanicu, kde ľudí vyložia. "Veriaci sa presunú pešo cez Mestský park a Mlynskú ulicu priamo k Dómu sv. Alžbety, čo je pešou chôdzou približne desať minút pri prekonaní vzdialenosti 750 metrov. Dobrovoľníci budú ľudí usmerňovať už od ich príchodu na autobusovú stanicu a nasmerujú ich do centra mesta," povedal pre hovorca mesta Dušan Tokarčík s tým, že všetky autobusy, ktoré dovezú účastníkov poslednej rozlúčky, budú smerované ku Košickej futbalovej aréne. Pre osobnú automobilovú dopravu je pripravené záchytné parkovisko pri Steel Aréne. "Ani odtiaľ to veriaci nemajú ďaleko, prejsť musia 1100 metrov, čo im potrvá približne 14 minút," dodal.

10:25 Už skoro ráno boli pred Katedrálou sv. Alžbety prví ľudia. Na námestí prebiehali posledné úpravy a skpšky. Pre tých, ktorí sa do priestorov katedrály nedostanú, bude k dispozícii veľkoplošnú obrazovku, kde budú premietať zábery z pohrebu. Miesto budú vo väčšej miere strážiť ozbrojené zložky. Pred Dómom visia tri vlajky - slovenská, vlajka mesta Košice a vatikánska.