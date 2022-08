Remišová má jasno: Fico vie, že jeho jedinou záchranou je podkopávanie právneho štátu

VIDEO Strana Za ľudí po rokovaní na Bôriku povedala, že je nezodpovedné utekať z bojiska v čase, keď Slovákov čaká veľké zdražovanie

Podľa Remišovej je jasné, aký plán má so Slovenskom Fico. "Zastaviť stíhania svojich nominantov, vyčistiť políciu od čestných vyšetrovateľov, zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry, zrušiť Špecializovaný trestný súd a opäť všade dosadiť len 'smeráckych poskokov', aby mohli všetci beztrestne kradnúť a zneužívať štát," poznamenala. Povedala, že Fico v každej relácii "klame o vyšetrovateľoch a prebiehajúcich konaniach a korupčníkov bežne prirovnáva k politickým väzňom".

Poukázala na to, že predseda Smeru-SD povedal aj pravdu, a to, že budúca vláda musí skoncentrovať všetko svoje úsilie na obrovský balík peňazí z plánu obnovy a z nových eurofondov. "To je presne ten dôvod, prečo Fico/Pellegrini urobia všetko preto, aby sa dostali k moci," povedala Remišová. Podľa jej slov výstupy Fica by mali byť výstrahou pre tých, ktorí si želajú predčasné voľby alebo rozbíjajú koalíciu.

Líder OĽANO a minister financií SR Igor Matovič poznamenal, že robia presne to, čo ľuďom sľúbili pred voľbami. Ako príklad uviedol, že nekradnú a neberú úplatky a aj preto sú "chybou v systéme". Na sociálnej sieti uviedol, že im nezostáva nám nič iné, ako sústredený tlak mafie ustáť.