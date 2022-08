Hamran sa vyše hodiny bránil na tlačovke voči kritike polície: Ukázal prezentáciu, aké veľké ryby pochytali!

Policajný prezident Štefan Hamran zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej informoval verejnosť, že doteraz bolo právoplatne obvinených 17 nominantov bývalej vlády. Medzi nimi je napríklad exšpeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý riaditeľ Finančnej spravodajskej jednotky Pavol Vorobjov či bývalý prvý námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby Boris Beňa.

Hamran uviedol aj to, že stúpa dôvera ľudí k polícii. Odvolával sa na posledné prieskumy, ktoré odhalili rastúci trend v dôvere v policajný zbor, ktorý presiahol 62 percent. Hamran zároveň skritizoval aj vyjadrenia opozičných politikov, ale aj bývalej ministerky vnútra Denisy Sakovej. Reagoval na jej nedávny status na sociálnej sieti, v ktorom kritizovala podstav v policajnom zbore. Hamran jej odkázal, aby si preverovala informácie. "Hanbil by som sa kritizovať nový manažment, ak by som mal na čele policajtov, ktorých mali oni,“ povedal na tlačovke.

Nevynechal ani generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten podľa Hamrana vidí prieťahy pri obvinení bývalého premiéra Roberta Fica, no Generálna prokuratúra podľa Hamrana rozhoduje dlhšie.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Topky/Vlado Anjel