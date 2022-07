Hamran na ďalšej tajnej nahrávke: Zľahčoval fyzický útok? SLOVÁ, ktoré vrhajú zlé svetlo

S informáciami prišiel týždenník PLUS 7 DNÍ, ktorý tvrdí, že má k dispozícii nahrávku, na ktorej je zachytený policajný prezident Štefan Hamran v čase, kedy ešte šéfoval Útvaru osobitného určenia Policajného zboru, čiže Lynx Commandu.

To zasahuje proti teroristom a páchateľom najzávažnejších trestných činov a na príkaz policajného prezidenta alebo ním poverenej osoby tiež poskytuje ochranu napríklad svedkom v mimoriadne závažných kauzách a ohrozeným ľuďom v nebezpečenstve.

Hamran má však na nahrávke spochybňovať práve ochranu, ktorú mal jeho úrad vykonávať. „Dokedy to chcú ťahať vlastne? Kým nedôjde k lúpeži v roku 2027?,“ má hovoriť Hamran. Iný hlas mu na to odpovedá: „To už oni musia s prokurátorom a vyšetrovateľom komunikovať. To ja neviem do riti…” Na to má Hamran reagovať slovami: „Však doma peniaze nemá, no tak maximálne ho zbijú, no tak potom sa budú riešiť, nie...“

Hamran nepoprel, že hlas patrí jemu

Hamran pre týždenník nepoprel, že hlas na nahrávke patrí jemu. Má ísť o bližšie nešpecifikovaný prípad z roku 2019. „Vedenie útvaru malo výhrady voči realizácii tohto prípadu príslušníkmi špeciálnej jednotky, keďže poskytnuté operatívne informácie nezakladali opodstatnenie nasadenia príslušníkov špeciálnej jednotky. Tak ako sa predpokladalo, operatívne informácie sa nepotvrdili a k realizácii tohto prípadu nedošlo,“ uviedol prostredníctvom tlačového oddelenia.