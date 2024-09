Nový rozsudok v prípade expolicajta Vorobjova: Dva roky väzenia a vysoká pokuta

Špecializovaný trestný súd (Zdroj: Vlado Anjel)

"Vzhľadom na to, že pri povolení obnovy konania bol zrušený len výrok o treste, na dnešnom hlavnom pojednávaní súd pri nezmenenom výroku o vine uložil odsúdenému úhrnný trest odňatia slobody vo výmere dva roky so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia," uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. "Súd uložil odsúdenému aj úhrnný trest zákazu činnosti spočívajúci vo výkone funkcie, povolania a zamestnania v orgánoch verejnej moci vo výmere sedem rokov ako aj peňažný trest vo výške 15.000 eur," dodala. Rozsudok nie je právoplatný.

archívne video

Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Mýtnik (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

ŠTS pôvodne odsúdil Vorobjova v máji 2022 na dvojročný nepodmienečný trest odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia a trest prepadnutia majetku. Priznal vinu, čo bolo predpokladom na schválenie dohody o vine a treste. Rozsudok bol okamihom jeho vyhlásenia právoplatný. Vlani v novembri však ŠTS vyhovel návrhu Vorobjova a povolil obnovu konania v jeho trestnej veci vedenej pre zločin prijímania úplatku v časti výroku o treste prepadnutia majetku.

Vorobjov v minulosti pôsobil ako šéf finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry. Obvinený bol celkovo z deviatich skutkov - činnosti pre zločineckú skupinu a s tým spojených trestných činov prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Jeho meno sa spájalo s tzv. lustráciami novinárov.