Vymyslený politický proces proti predstaviteľom Smeru sa nedá viesť zákonne, tvrdí Fico

Ten podľa Fica reakciou na generálneho prokurátora Maroša Žilinku verejne potvrdil, že urobí všetko, aby zlikvidoval predstaviteľov Smeru-SD a každého, kto je so Smerom spájaný. "Napriek tomu, že generálny prokurátor v pondelok (1. 8.) konštatoval v politickom procese proti Smeru-SD pod názvom Súmrak vážne prieťahy, Lipšic poslal svojho nadriadeného pána Žilinku, jemne povedané, do hája," povedal. Tvrdí, že Lipšic koná nezákonne a plní pokyny lídra OĽANO Igora Matoviča. "Nás chcú zatvoriť za tlačové konferencie proti Matovičovi a Kiskovi na 20 rokov do väzenia, aby nás naveky umlčali," vyhlásil expremiér, podľa ktorého je to súčasťou vládneho programu.

Za procesmi podľa Gašpara stojí Lipšic

Spoluobvinený policajný exprezident Tibor Gašpar poukazuje na to, že niektorí prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) si z trestaného poriadku spravili trhací kalendár. "Posledná reakcia Daniela Lipšica len ukazuje, že vždy reaguje v momente, keď sa na verejnosť dostanú konkrétne zhodnotenia nezákonností alebo informácie o týchto manipuláciách," uviedol. Lipšic podľa neho stojí za samotnými procesmi, a preto sa stavia do úlohy obhajoby. Policajný vyšetrovateľ navrhol podať obžalobu na obvineného expremiéra Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a ďalších v kauze Súmrak. Návrh špeciálnej prokuratúre doručili v pondelok.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v apríli v rámci kauzy Súmrak obvinil Fica a Kaliňáka zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade obvinili aj nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a policajného exprezidenta Tibora Gašpara.