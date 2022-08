Boj o Polikliniku Tehelná: Štát ju chce predať, mestská časť na ňu nemá peniaze! Na čele so starostom organizuje petíciu

BRATISLAVA - Mnohé generácie Bratislavčanov veľmi dobre poznajú Polikliniku Tehelná. Je neodmysliteľnou súčasťou zdravotníckych zariadení v hlavnom meste. Posledné týždne sa vedie o ňu spor medzi kompetentnými a niektorí tvrdia, že jej hrozí zánik. Podľa starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého to nie je prvýkrát, čo samospráva bojuje so štátom a je možné, že rukojemníkmi zlých rozhodnutí sa stanú občania.

V Poliklinike Tehelná sú desiatky špecializovaných ambulancií, ktoré denne navštevujú pacienti. Informácia o predaji budovy mnohých zaskočila a majú obavy, že charakter a úloha budovy sa po predaji zmení.

Nehnuteľnosť s priľahlými pozemkami patrí spoločnosti MH Manažment, ktorej akcionárom je Ministerstvo hospodárstva SR. „Keďže rezort hospodárstva z dlhodobého hľadiska nie je schopný budovu prevádzkovať, a najmä zabezpečiť financovanie nevyhnutných investícií, ponúkol budovu polikliniky na predaj v prvom kole organizáciám, ktoré by o jej prevádzku mohli mať záujem – Ministerstvu zdravotníctva SR, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Hlavnému mestu Bratislava a mestskej časti Nové Mesto. Keďže žiaden z týchto subjektov neprejavil záujem, pristúpili sme k spusteniu predaja budovy najtransparentnejšou formou – verejnou súťažou,“ vysvetlila pre topky.sk hovorkyňa spoločnosti MH Manažment Andrea Devánová.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vyvolávacia cena bola podľa nej určená znaleckým posudkom z marca 2022, a to v sume 14,77 mil. eur (s DPH). Z tejto sumy však musia byť uhradené ešte príslušné dane, a to daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov, prípadne ďalšie poplatky v zmysle platných zákonov.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Niektorí komunálni politici na sociálnych sieťach začali diskutovať a kritizovať starostu Nového Mesta, prečo nevyužil predkupné právo a nezabezpečil ľuďom dostupné ambulancie, na ktoré sú občania roky zvyknutí. Starosta Kusý nerozumie, prečo tieto otázky a obvinenia padajú práve na jeho hlavu. Tvrdí, že mestská časť má svoje právomoci a úlohy. Argumentuje, že v tomto roku sa na nich preniesla povinnosť prispievať seniorom v DSS a vďaka schváleným zákonom štát samosprávam zobral na druhý polrok časť peňazí, s ktorými počítali. Navyše mestská časť má pripravené projekty financované z EÚ, ktoré musia dofinancovať z vlastných zdrojov a využiť na to aj úver.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Mesto má rozpočet na úrovni zhruba 480 miliónov, Bratislavský samosprávny kraj na úrovni zhruba 250 miliónov a naša mestská časť na úrovni menej než 40 miliónov eur,“ bráni sa Kusý. Dopĺňa, že budova potrebuje nevyhnutnú rekonštrukciu a ďalšie milióny z rozpočtu nemá. „Je nezmysel vôbec diskutovať o kúpe zo strany mestskej časti. Je to obrovská budova, investícia v podobe kúpy, ani rekonštrukcia by sa nikdy nevrátila a mestská časť by sa musela po uši zadĺžiť na desiatky rokov. Poliklinika Tehelná potrebuje vymeniť okná, zrekonštruovať rozvody vykurovania, zatepliť fasádu. A to sú len tie investície, o ktorých vieme, pričom vnútorný vzhľad budovy by zostal rovnaký,“ hovorí Kusý.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zároveň priznáva, že počul aj o nápade, že mestská časť Nové Mesto by si mala polikliniku prenajať od štátu. Tvrdí, že ani táto možnosť nedáva zmysel a tí, čo takéto návrhy dávajú, sú neznalí problematiky. Starosta argumentuje nedostatkom peňazí, naplánovanými výdavkami ako napríklad budovanie nových škôlok a ďalšími investíciami. Poukazuje na neznalosť technického stavu polikliniky a navyše zo zákona nemôžu investovať do cudzieho majetku.

Ani rezort zdravotníctva a ani samosprávy pre nedostatok peňazí nevyužili predkupné právo. Preto MH Manažment vyhlásil verejnú súťaž. „Momentálne je predčasné sa vyjadrovať k tomu koľko a akých záujemcov je o kúpu budovy Poliklinika Tehelná, keďže lehota na predkladanie ponúk bola vyhlasovateľom stanovená do 20. 9. 2022 do 10:00 hod,“ povedala Devánová.

Petícia za Polikliniku Tehelná je spustená

Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý spoluorganizuje petíciu, aby sa budova polikliniky predávala ako zdravotnícke zariadenie. Doteraz ju podpísalo takmer 2700 ľudí. „Naše požiadavky boli jasné od začiatku a tlmočili sme ich aj v rámci komisie, ktorá riešila podmienky predaja: žiadali sme, aby sa Tehelná predávala nie ako budova, ale ako zdravotnícke zariadenie. Zároveň sme žiadali, aby tam na dobu minimálne 30 rokov zostali jestvujúce ambulancie všeobecných a odborných lekárov. Aby Novomešťanky a Novomešťania mali kam chodiť k lekárovi,“ vysvetľuje Kusý.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Starosta má pochybnosti, čo v budove po zmene vlastníka bude. Hovorkyňa MH Manažmentu pre topky.sk napísala: „V zmysle Kúpnej zmluvy na kupujúceho prechádzajú všetky práva a povinnosti z existujúcich nájomných zmlúv, t. j. s príchodom nového vlastníka sa nezruší ani nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jediná ambulancia.“ Podľa kúpnej zmluvy je, podľa jej vyjadrení, kupujúci povinný riadne užívať alebo prenajímať priestory budovy len na účely, na ktoré sú stavebne určené kolaudačným rozhodnutím. Kolaudačné rozhodnutie povolilo užívanie budovy len na účel liečebno-preventívnej starostlivosti a technicko-hospodársku činnosť.