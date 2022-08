Známy český investor Jaroslav Havel predal svoju multibrandovú spoločnosť: Kupujúcim je nadnárodná spoločnosť

Kupujúcim je nadnárodná spoločnosť Sosa International BV, ktorú zastupuje holandský investor Sinan Parlar. Tento známy holandský podnikateľ s tureckými koreňmi vstúpil na slovenský trh s ďalšími investíciami už pred mnohými rokmi. V textilnom a módnom biznise nie je nováčikom. Do jeho investičného portfólia patria podiely vo výrobných závodoch v Turecku a jeho aktivity v maloobchodnom segmente siahajú aj na nemecký trh.

Jaroslav Havel bude aj naďalej spoločnosť podporovať

Cieľom tejto transakcie je ďalší rozvoj on-line aj off-line platformy zavedenej značky PFB v Českej republike a pokračovanie spolupráce so svetoznámymi značkami, ktoré PFB ponúka, ako sú Hugo Boss, Marc Jacobs, Geox, Kenzo, Elisabetta Franchi, Jacob Cohen Jeans, Ralph Lauren alebo Sportalm. Celková suma tejto transakcie je približne 4 milióny eur. Jaroslav Havel bude aj naďalej spoločnosť podporovať, a to prostredníctvom svojej marketingovej a eventovej agentúry PFB Promo Events. Spoločne so Sinanom Parlarom plánujú ďalšie rozšírenie spolupráce na významné projekty a investície v rôznych odvetviach v strednej a východnej Európe, v Nemecku, Holandsku av Turecku.

Novou generálnou riaditeľkou bola menovaná Patricia Novak Siekel

Novou generálnou riaditeľkou tejto módnej skupiny bola menovaná Patricia Novak Siekel, ktorá vlastní módnu značku Sophtbrand a podieľala sa na rôznych projektoch v Singapure, Kalifornii a na Slovensku. Tento ambiciózny tím plánuje aj ďalší rozvoj ako pre e-commerce, tak aj pre kamenné predajne PFB Concept Store po celej Českej a Slovenskej republike.