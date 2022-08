Bratislavská občianska iniciatíva žiada zachovať a obnoviť Polikliniku Tehelná

Riešenie vidí v spolupráci štátu a samospráv. "Považujeme za dôležité, aby štát do nej investoval. A aby sa všetky úrovne verejnej správy, teda Bratislavský kraj, hlavné mesto i mestská časť, spojili a koordinovane vytvorili úsilie so štátom, ako polikliniku zachovať," skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii Pavel Šimove z iniciatívy.

Poukazuje napríklad na to, že Polikliniku Tehelná využívajú desiatky tisíc občanov všetkých vekových kategórií, a to nielen z blízkeho okolia. Na štát i samosprávy apeluje, aby nezabúdali na životy a zdravie obyvateľov. Pripomína zároveň pokračujúcu pandémiu nového koronavírusu, vojnu na Ukrajine, ktorá má za následok aj utečencov s ohrozením života a zdravia, či demografickú situáciu a starnutie hlavného mesta. Odkazuje, že dôchodcovia nemajú financie na to, aby si platili vyšetrenia v súkromných zariadeniach, poukazuje taktiež na preplnené ambulancie.

Štát by mal podľa iniciatívy nájsť financie na obnovu a zveľadenie zariadenia, pozornosť upriamuje napríklad aj na peniaze z EÚ v pláne obnovy. Problém nevidí ani v spolupráci samospráv. Na otázku, čo by sa prípadne predajom zmenilo, keďže podľa zmluvy je kupujúci povinný užívať alebo prenajímať priestory len na účely, na ktoré bola budova skolaudovaná (účel liečebno-preventívnej starostlivosti a technicko-hospodársku činnosť), Šimove odpovedal, že podmienky nie sú podľa neho 100-percentné. Už v minulosti sa podľa neho v iných prípadoch nedodržali sľúbené ani predpísané veci.

Spoločnosť MH Manažment, nástupnícka organizácia po zaniknutom Fonde národného majetku SR, už viackrát deklarovala, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Pozornosť upriamuje aj na to, že kupujúci je povinný užívať alebo prenajímať priestory budovy len na tie účely, na ktoré bola budova skolaudovaná.

Verejná súťaž na predaj Polikliniky Tehelná bola vyhlásená začiatkom júla. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14.770.000 eur s DPH. Ponuky je možné predkladať do 20. septembra. Proti jej odpredaju vznikla medzičasom aj petícia.