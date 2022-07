Ďalší z geniálnych nápadov? Matovič chce za volebnú účasť rozdávať zľavy, koalícia je proti

BRATISLAVA - Dá sa povedať, že nášmu ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO) v poslednej dobe "ide karta" nových nápadov, s ktorými však nie vždy všetci súhlasia. Po menšej pauze vyrukoval šéf OĽaNO s ďalším nápadom, ktorý by vraj občanom poskytol zľavy na štátne úkony po tom, ako sa zúčastnia volieb. Ako si to vlastne predstavuje a aká má byť podoba tejto novely zákona?

archívne video

O Matovičovom zámere informoval web RTVS. Má ísť o desaťpercentnú zľavu z poplatkov štátu. Matovič si od tohto nápadu vraj sľubuje vyššiu účasť vo voľbách a potrebná legislatíva je už vraj podľa ich informácií pripravená.

Zvyšok koalície nie je práve nadšený

Aj keď je zrejme nadšenie z nového nápadu v OĽaNO veľké, nie je také veľké aj vo zvyšku koalície a dokonca padajú hlasy, že by mohlo ísť o istý druh podplácania voliča. Zaujímavosťou je, že práve spomínaný nápad bol v predvolebnom programe OĽaNO, no napriek tomu sa neocitol v programovom vyhlásení vlády.

Galéria fotiek (3) Obsah sľubov z predvolebného programu OĽaNO, medzi ktorými skutočne je 10-percentná zľava za volebnú účasť.

Zdroj: OĽaNO

Potrebné legislatívne zmeny na tento nápad vraj už ležia pripravené na stole a mali sa objaviť ako súčasť novely, ktorou chce vláda umožniť spojenie 2. kola prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Populizmus v praxi, reaguje politológ a zvyšok koalície

Politológ Jozef Lenč sa vyjadril k tejto novinke a upozorňuje, že takýto krok je mimoriadne populistický a voliči ho môžu dokonca vnímať ako úplatok. "Nemyslím si, že by mal štát realizovať činnosť, ktorá by ľudí nútila ísť k voľbám," myslí si Lenč.

Inak to nevidia ani v koaličných Za ľudí a Sme rodina. Neplánujú totiž takýto nápad podporiť. "Prečo by sme mali ľudí korumpovať? To mi pripomína slovenské ankety či hlasovania, ak ľuďom nesľúbite za to možnosť vyhrať auto, nezahlasujú, ale voľby sú iný prípad. To je ústavné právo, nie povinnosť a určite nie sme za to, aby sme si účasť vo voľbách kupovali," vyjadril sa pre televíziu predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).