Parkovacia politika vytvára v Petržalke napätie: Záber, ktorý dokazuje jasný hnev, na úrade im to neveria!

BRATISLAVA - Nová parkovacia politika v hlavnom meste Bratislave je pre niekoho výdobytkom nových reforiem, ktoré si pochvaľuje predovšetkým vedenie mesta, no v mestských častiach ako napríklad Petržalka až tak nadšení z tejto reformy nie sú. Denne sa vraj stretávajú s hnevom ľudí, ktorí sa už dokonca ukázali aj so sprejom v ruke! Je tu totiž fotografia, ktorá to dokazuje.