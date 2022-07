KONEČNE prišlo očakávané ochladenie a dážď: Pre viaceré okresy platia výstrahy! Kde má pršať najviac?

BRATISLAVA - Dočkali sme sa. Západné Slovensko sa dnes zobudilo do zamračeného a chladného rána, ktoré so sebou prinieslo aj dlhoočakávané prehánky. Tie by tak mohli pomôcť v boji so suchom, ktoré aktuálne trápi našu krajinu. Meteorológovia vydali viaceré výstrahy. Kde by malo napršať najviac?

Na takmer celom území Slovenska treba v utorok počítač s výdatnejším dažďom. Upozorňuje na Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Výnimkou je Bratislavský a Trnavský kraj. Na krajnom juhovýchode sa môže zároveň teplota vyšplhať na 35 až 36 stupňov Celzia.

Podľa meteorológov sa môžu vyskytnúť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút a nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu. "Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov," pripomína SHMÚ. Ide napríklad o stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov či podjazdov. Vietor tiež môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SHMÚ

Výstrahy pre západné a stredné Slovensko platia predbežne do 18.00 h, na východnom Slovensku od 12.00 do 21.00 h. Okresy Sobrance, Michalovce a Trebišov v Košickom kraji môžu zároveň potrápiť vysoké teploty, SHMÚ preto vydal výstrahy druhého stupňa. Podľa meteorológov môžu vystúpiť na 35 až 36 stupňov Celzia. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," podotýkajú meteorológovia. Výstrahy platia predbežne od 12.00 do 17.00 h.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SHMÚ

Ochladenie pritom nad naše územie prišlo nadránom. V okolí Šamorína sa dokonca krátko pred 7. hodinou ráno vyskytla búrka, ktorá so sebou priniesla asi 2,5 milimetra zrážok a hromy. Okolo poludnia by sa front mal presunúť aj nad okolie Banskej Bystrice, ale aj nad východ.

Búrky tak môžu čiastočne pomôcť bojovať s rozsiahlym suchom, ktoré aktuálne trápi Slovensko. Na mnohých miestach je dokonca pre sucho a nedostatok pitnej vody vyhlásená mimoriadna situácia, a to v obciach Volica, Drňa, Chrámec, Pača, Spišská Nová Ves, Dlhé Stráže, Podhorie, Baldovce, Richnava, Zubák a Banská Štiavnica. Informovalo o tom ministerstvo vnútra.

Galéria fotiek (4) Vyschnuté koryto rieky Bodva

Zdroj: FOTO TASR - František Iván

Podľa portálu imeteo.sk búrky so sebou neprinášajú nebezpečné javy, avšak, pri prechode Nemeckom, Českom a Rakúskom už vyprodukovali viac ako 100-tisíc bleskov. A to môže byť vzhľadom na extrémne sucho problém - bleskové výboje totiž môžu pri dotyku so zemou rozhorieť ďalšie požiare. Búrky však väčšinou prechádzajú do intenzívneho dažďa. Spadnúť dnes môže od 10 mm zrážok až lokálne pri silnejších búrkach či daždi do 40 mm zrážok, pripomenul portál.