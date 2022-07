Slovan a Ferencváros sa stretnú na známom mieste po 30 rokoch: Polícia varuje verejnosť, mestská časť stopla alkohol!

BRATISLAVA - Minulý týždeň sme sa mohli presvedčiť o tom, že ani 30 rokov od osudového zápasu na Tehelnom poli v roku 1992 neznamenal žiadne zmierenie medzi extrémnymi fanúšikmi futbalových klubov Slovan a Ferencváros. Po hanlivých transparentoch sa podobné napätie očakáva tentokrát aj u nás na domácej pôde, a to presne na mieste, kde pred 30 rokmi vznikla obrovská bitka medzi chuligánmi a políciou, ktorá ich ako veľmi vyburcovaných "krotila". Mestská polícia už avizuje zmeny a opatrenia na nadchádzajúcu stredu.

Polícia už počíta s možným ohrozením verejného poriadku

Už len to, aké je dlhé samotné vyhlásenie mestskej polície svedčí o tom, že situáciu nechcú v žiadnom prípade podceniť a vo vzduchu bude v daný večer zrejme neustále napätie a situácia sa môže kedykoľvek zvrtnúť. Polícia SR a aj Mestská polícia Bratislava považujú podľa vlastných stredajší zápas medzi Slovanom a Ferencvárosi TC za veľmi rizikový a rátajú s tým, že môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku na štadióne a aj mimo neho.

"Štátni a ani mestskí policajti situáciu nepodceňujú a výrazne posilňujú výkon. So zvýšeným počtom policajtov sa budú môcť obyvateľky a obyvatelia Bratislavy stretnúť už počas utorka. Okrem väčšieho počtu policajtov v uliciach posilňujeme aj výkon v kamerovom stredisku Mestskej polície Bratislava. Kamery slúžia mestskej polícii a Policajnému zboru nie len na prevenciu priestupkov a trestných činov, ale záznamy z nich môžu byť použité aj ako dôkaz," odkazuje verejnosti hovorca bratislavskej mestskej polície Peter Borko.

Do centra Bratislavy si to namieria viacerí z rôznych veliteľstiev

V teréne tak budú policajtky a policajti zo všetkých okresných veliteľstiev mestskej polície a aj z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie spolu so psami. "Zúčastnili sme sa viacerých bezpečnostných porád s Policajným zborom a hľadali sme spôsoby, ako eliminovať riziká od ľudí, ktorých zámerom nie je vychutnať si športový zážitok. Príchod fanúšikov Ferencvárosi TC bude koordinovaný policajtmi štátnej a mestskej polície a aj usporiadateľom. Fanúšikom odporúčame neparkovať pri štadióne, ale využiť parkoviská v širšom okolí a priamo ku štadiónu sa zviesť s verejnou dopravou," odkazuje Borko.

Uzávierky, dopravné obmedzenia a policajti v uliciach

Dopravu budú usmerňovať policajtky a policajti a verejnosť by mala rešpektovať ich pokyny. "Zároveň by sme vás radi upozornili, že môže dôjsť ku krátkodobým dopravným obmedzeniam v okolí Národného futbalového štadióna (na Bajkalskej, Viktora Tegelhoffa, Príkopovej a Kalinčiakovej). Bratislavčanky a Bratislavčania sa musia pripraviť aj na úplné uzatvorenie časti Tomášikovej ulice v čase od 16:30 a to v úseku od Vajnorskej ulice po Trnavskú cestu . Touto cestou apelujeme na občanov, aby neparkovali motorové vozidlá v oblasti železničnej stanice Nové mesto, predstaničného námestia a Tomášikovej ulice," upozorňuje polícia.

Ak v stredu po 19:00 teda plánujete cestu hlavným mestom, polícia mimoriadne odporúča zvážiť alternatívne trasy a z dôvodu možných obmedzení obísť okolie Národného futbalového štadióna.

"Apelujeme na slušné a dôstojné správanie slovenských, ale aj maďarských fanúšikov a vyhnutiu sa prejavom národnostnej neznášanlivosti. Ak sa stanete svedkom porušovania verejného poriadku alebo páchania trestného činu neváhajte a volajte linku 159. Môžete tak zamedziť väčším škodám," odkázal ešte Borko fanúšikom a tiež zahraničnej verejnosti.

Dočasnú stopku dostane aj alkohol

Situáciu v žiadnom prípade nechce podceniť ani mestská časť Nové Mesto, kde sa zápas uskutoční, a preto avizovali dočasné a nové opatrenie. Od obeda 27. júla až do rána nasledujúceho dňa totiž v žiadnom z blízkych obchodov nedostanete alkohol.

Nové Mesto v ozname aj špecifikuje o aký druh nápojov pôjde. "Zakazuje sa predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov, t.z. liehovín, destilátov, vína, piva a iných nápojov, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu," avizuje mestská časť. Zákaz sa bude týkať výhradne prevádzok v blízkosti štadióna.