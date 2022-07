Sk*rvené Slovensko, ukradnutá krajina bez histórie! Futbal v Budapešti vzbudil vášne: Slovenská diplomacia reaguje

BUDAPEŠŤ - Skúška slovensko-maďarských vzťahov alebo bežný priateľský zápas? Pri týchto charakteristikách stretnutí klubov Slovan a Ferencváros mnohým pamätníkom nenapadne nič príjemné. Viacerým sa vybaví rok 1992, kedy polícia musela krotiť vášne nabudených fanúšikov a chuligánov na Tehelnom poli. Futbalové kluby sa konečne opäť stretli. A to všetko až po dlhých po 30 rokoch. Na štadióne v Budapešti bola pritom opäť búrlivá atmosféra a Maďari ukazovali, že zďaleka na nič nezabudli.

Trvalo to neuveriteľných 30 rokov, ale včera sa to opäť zopakovalo. Stret obávaných tímov Slovan a Ferencváros bol naplánovaný v budapeštianskej Groupama Arene. Slovenské a maďarské celky si tak opäť mohli zmerali sily, no bohužiaľ, tento stret sa týkal aj fanúšikov oboch klubov. Nie všetci sú pritom obyčajní fanúšikovia futbalu a nájde sa aj kopec extrémistických. Nie je žiadnou novinkou, že práve stret chuligánov oboch klubov bol pred 30 rokmi na Tehelnom poli prvotnou iskrou masívneho konfliktu s políciou, aký u nás nemá obdoby.

Maďari na nič nezabudli, a už vôbec nie na rok 1992, objavili sa hanlivé transparenty

Dusno bolo už po úvodnom tréningu, keď došlo k poškodeniu autobusu kameňom jedným z fanúšikov maďarského tímu.

Horšie to už bolo na samotnom ihrisku, kde sa na adresu Slovenska objavovali tie najhoršie možné výrazy. Tie boli napísané na transparentoch tých "hlučnejších fanúšikov". Na jednom z nich v angličtine stálo: "Ukradnutá zem, ukradnuté symboly, žiadna história, je*ať Slovensko!".

Ešte pred duelom sa tiež objavil synchronizovaný nápis o tom, že Maďari nezabudli na rok 1992.

Nechýbali ani svetlice a hanlivé pokriky.

Fanúšikovia Slovana boli oproti tým maďarským aspoň z týchto fotografií zjavne v pokojnejšom rozpoložení, aj keď aj tu došlo k pokrikom na adresu Maďarov. Niekoľko fotografií zachytáva aj situáciu v hľadisku, kde sedeli fanúšikovia bujarej skupiny Ultras.

Vieme o tom, uisťuje Korčok

O samotných nadpisoch sa dozvedel aj náš minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). "Napriek tomu nebudeme do toho vnášať žiadnu politiku, lebo každý súdny človek si názor urobí sám. Verím tiež, že dobrý pocit pri týchto urážlivých heslách na adresu Slovenska nemali ani naši maďarskí partneri, s ktorými sa usilujeme o dobré vzájomné vzťahy," píše minister v statuse.

Hrozia sankcie

Možno sa tak na konci dňa ešte dočkáme podobných udalostí, ako v roku 1992. Teraz nemáme na mysli bitkovú metelicu ale prešetrovanie zo strany Európskej futbalovej ligy (UEFA). Tá totiž v podobných prípadoch zvykne zdvihnúť varovný prst v podobe sankcií. Incident z roku 1992 musela naša strana vtedy tiež vysvetľovať, a to priamo na pôde UEFA.

V stredu naši futbalisti Slovan Bratislava napokon po veľkej dráme a následnom obrate zvíťazili v úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov, a to 2:1. Domáci viedli od 70. minúty po góle Kristoffera Zachariassena, o obrat slovenského šampióna sa postarali v záverečnej desaťminútovke presnými zásahmi Guram Kašia a Tigran Barseghjan.

Situáciu odsúdil aj známy slovenský moderátor Michal Havran. "Dejiny, naše spoločné obete od bitky na Slanej, pri Moháči, v stavovských povstaniach nepatria maďarským a slovenským šovinistom. Všetky tieto tupé a prázdne predstavy o veľkoleposti nazi luzy sme porazili a prekonali európanstvom. Je však na nás, aby sme udalosti ako včera odsúdili a odmietli ich falošný symbolický obsah. Nacionalizmus je stagnácia a vždy vedie k tragédiam," píše v statuse.