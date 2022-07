Virológ Klempa: Počet COVID pozitívnych stúpne, zima bude náročná! TOTO je dôvod, máme tu únikové mutanty

Letná vlna bola pre niektorých prekvapením. Na svedomí ju majú nové subvarianty omikronu, ktoré sú oproti predchádzajúcim variantom oveľa infekčnejšie. Zatiaľ sa však napriek počiatočným obavám nepotvrdilo, že by bol aj smrteľnejší. Na jeseň však bude počet infikovaných pravdepodobne stúpať ešte viac. Podľa Klempu bude zima opäť náročná, no dôvodom nebudú vysoké počty hospotalizovaných s COVIDOM, ale zlý stav zdravotníctva.

Archívne VIDEO Rezort zdravotníctva zatiaľ COVID nechystá

Aktuálne na Slovensku prebieha letná vlna COVIDU, dominuje jeden zo subvariantov omikronu. Očakávate, že na jeseň bude vlna agresívnejšia?

Áno, očakávam, že počty infikovaných budú vyššie, pretože budú pre šírenie vírusu lepšie podmienky a významnú úlohu zohrá návrat do interérov, do práce a do škôl. Nutne to ale nemusí znamenať aj také problémy v nemocniciach, ako to bolo minulé dve jesene a zimy, keďže ťažkých priebehov vyžadujúcich hospitalizáciu by malo byť čoraz menej.

Predpokladáte, že sa zavedú ďalšie opatrenia? Resp. mali by sa zaviesť?

Prepokladám, že bude zavedené len minimum opatrení, ak vôbec. Možno už zostanú len na úrovni odporúčaní. Okrem nosenia respirátorov v interiéroch by som bol za to, aby bol opäť nárok na tzv. pandemickú práceneschopnosť z dôvodu karantény aspoň pre veľmi blízke kontakty v rámci spoločnej domácnosti.

Bude podľa vás zima náročná aj tento rok?

Očakávam, že záťaž na nemocnice bude objektívne nižšia ako v predchádzajúcich rokoch, lebo ťažkých prípadov vyžadujúcich hospitalizáciu bude menej. Napriek tomu mám obavy, že zima bude opäť veľmi náročná, pretože naše zdravotníctvo je to tom stále horšie, lekári aj sestry odchádzajú. Navyše mám obavy, či budú u nás dobre dostupné antivírusové lieky, ktoré pri rýchlom podaní znižujú riziko hospitalizácie. Hrozbu vidím aj vo zvýšenej miere nozokomiálnych infekcií, kedy sa ľudia nakazia priamo v nemocnici, aj keď tam pôvodne išli z iného dôvodu.

Na Slovensku sa začína očkovať 4. dávkou, resp. 2. booster dávkou. Registrovať sa zatiaľ mohli len imunokompromitovaní ľudia a ľudia nad 50 rokov. Nemala by sa registrácia otvoriť pre všetkých nad 18 rokov ako v Česku? Neklesne tak časom opäť záujem? Mnohí ešte nemajú ani druhú, tretiu dávku.

Toto obmedzenie sa týka štvrtých dávok. Predpokladám, že tí, ktorí nemajú ešte druhú alebo tretiu dávku, ju môžu stále dostať tak ako predtým. Považujem za správne v tejto chvíli preferenčne očkovať len tých, ktorí sú najviac ohrození ťažkým priebehom. Pre tých ostatných dáva zmysel počkať na aktualizovanú verziu vakcíny.

Tieto skupiny sa zatiaľ budú očkovať dávkami, teda vakcínami, ktoré máme aktuálne na Slovensku. Prvé vakcíny proti omikronu a jeho subvariantom prídu až v septembri. Bude to účinné? Nemalo sa počkať na tieto dávky?

Ako som už naznačil v predchádzajúcej odpovedi, je podľa mňa racionálne počkať na nové verzie pre tých, ktorí nie sú bezprostredne ohrození ťažkým priebehom. Takéto odporučenie dala aj Európska lieková agentúra a Európske centrum pre kontrolu chorôb. Nové verzie budú určite lepšie, aj keď už teraz vieme, že nebudú úplne dokonalé. Sú totiž postavené na jarnom subvariante omikronu BA.1, zatiaľ čo v súčasnosti už dominuje subvariant BA.5, ktorý je schopný infikovať aj ľudí, ktorí na jar prekonali infekciu BA.1. Budú teda účinnejšie v ochrane pred ochorením, ale infekcii ako takej zrejme nezabránia alebo len na relatívne krátky čas.

Vieme, že proti omikronu a jeho variantom aktuálne nezaberá prekonanie. Do akej miery účinné je očkovanie? Resp. v čom je pri omikrone rozdiel čo sa prekonania a očkovania týka, pri predchádzajúcich variantoch bolo účinné aj prekonanie.

Všetky nové významné varianty sú, a aj v budúcnosti budú, vo svojej podstate únikové mutanty, ktoré sú schopné uniknúť protilátkovej imunitnej odpovedi vytvorenej voči predchádzajúcim variantom. Ak by toho neboli schopné, tak by ani neboli významné a nešírili sa a šírenie by sa zastavilo. Preto súčasné varianty BA.4 a BA.5 sú schopné infikovať aj ľudí, ktorí na jar prekonali BA.1, prípadne aj BA.2 subvarianty. Zjednodušene to potom vyzerá, že ani prekonanie omikronu nechráni pred ďalšou infekciou omikronom.

V skutočnosti však ide o nové subvarianty v rámci omikronu. Vo vzťahu k laickej verejnosti je možno chybou, že tieto subvarianty omikronu nedostali ďalšie mená gréckej abecedy, lebo je to tým pádom pre ľudí mätúce. Prekonanie ani očkovanie teda nechráni pred infekciou novým variantom alebo subvariantom, ale oboje stále má významný vplyv na priebeh ochorenia. Samozrejme, určite sa nájdu aj prípady, kedy bol priebeh ochorenia pri druhej infekcii horší ako pri prvej, nie je 100% pravidlo, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že nás ako očkovanie, tak prekonanie malo chrániť pred ťažkým priebehom ochorenia.