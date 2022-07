Prekliata vodná nádrž? Robert (†27) zomrel pri záchrane nevlastného syna! Hasičom mal pomôcť rybár

Polícia počas víkendu prijala oznámenie o dvoch topiacich sa osobách vo vodnej nádrži Teplý Vrch. Išlo o chlapca a 27-ročného Roberta. Obaja mali byť na paddleboarde, keď sa chlapec, ktorý bol Robertovým nevlastným synom začal topiť. Športovec Robert skočil do vody, aby chlapca vytiahol, no sám pritom prišiel o život.

"Zasahujúcim zložkám sa ho podarilo z vody vytiahnuť, ale, žiaľ, už bez známok života," informovala banskobystrická polícia. Podľa očitých svedkov Roberta hľadali šesť hodín, no nakoniec ho našiel až rybár, ktorý prišiel so sonarom. "Nie je možné, že 6 hodin sa tam trápia hasiči/potápači a po 6tich hodinách príde človek s člnkom 1x1m s poriadnym sonárom a telo je do hodiny vonku," napísal Majo.

archívne video

Zlé zážitky majú viacerí

Nejde však o jediný nešťastný prípad utopenia počas tohto leta. Podľa polície bol Robert už štvrtou obeťou. Odporúča preto nepožívať alkohol pred vstupom do vody a rovnako aj zhodnotiť svoje plavecké schopnosti.

Mútne vody vodnej nádrže Teplý Vrch však vystrašili už nejedného človeka, ktorý tam takmer prišiel o život. "Ako dieťa som sa tu tiež topila, našťastie so šťastným koncom. Plávať už síce viem, ale strach z mútnej vody ostal. Keď nevidím dno, ďalej nejdem," napísala Mirka. "Presne to isté sa stalo aj mne, keď som mala 7 rokov na Teplom Vrchu. Tiež odvtedy do hlbokej vody nevkrocim," súhlasila Ľuba.

Zlú skúsenosť s touto vodnou nádržou má aj Gabriela. "Tiež som sa tu skoro utopila ako 16 ročná zachránil ma kamarátkin frajer. Odvtedy mám rešpekt pred vodou tiež idem len do takej kde vidím dno," dodala.