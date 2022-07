Ďalšia obeť letného kúpania! Vo vodnej nádrži sa utopil muž (†27)

Banskobystrická polícia prijala informáciu o utopenom mužovi počas víkendu, neskôr sa potvrdila. "Zasahujúcim zložkám sa ho podarilo z vody vytiahnuť, ale, žiaľ, už bez známok života," oznámila.

Polícia upozorňuje

Polícia odporúča pred vstupom do vody dôkladne zvážiť, či je daná lokalita bezpečná a či kúpajúci nemá zdravotné problémy, ktoré by mohli skončiť srdcovým kolapsom. Zhodnotiť by mal najmä svoje plavecké schopnosti. "Nie je hanbou plávať radšej v plytkej vode, ale s vedomím, že aj v prípade problémov je vám pomoc nablízku a nestratíte sa pod hladinou," upozornili policajti. Zdôraznili, že do jazera by ľudia nemali nikdy vstupovať pod vplyvom alkoholu.