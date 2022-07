Sulík zúri: Posledná hlinikáreň na Slovensku asi zatvorí svoje brány, viní z toho aj rezort Matoviča a Budaja!

archívne video

Dajú zbohom asi 300 zamestnancom, podľa Sulíka je to katastrofa

Spoločnosť ohlásila prepustenie 300 zamestnancov z celkového počtu 450, pričom konečné číslo zamestnancov, ktorí prídu o zamestnanie, zatiaľ nie je definitívne. Aktuálne ide o priamych zamestnancov. Situácia sa však dotkne priemyslu a subdodávateľov v celom žiarskom regióne. Na výrobu v spoločnosti je naviazaných ďalších približne 2500 pracovných miest. "To, čo postihlo našu jedinú slovenskú hlinikáreň, sa nedá nazvať inak ako katastrofou," reagoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Jeho ministerstvo uviedlo, že podniklo všetky kroky k zníženiu poplatkov v koncových cenách energií, ktoré boli v jeho kompetencii. Zároveň si uvedomuje, že vzhľadom na náročnosť výroby v hlinikárni to nepostačovalo. Ako ďalšie riešenie preto navrhovalo zmenu kompenzačnej schémy pre energeticky náročný priemysel, rovnako ako spoločnosť Slovalco, čím by sa vytvorili podmienky, ktoré by boli porovnateľné s konkurenčnými podnikmi v iných európskych krajinách.

Ministerstvo financií je vraj tiež na vine

Sulík však hovorí, že dôvody možno hľadať aj na rezorte Igora Matoviča (OĽaNO). "Ministerstvo hospodárstva a aj ja osobne sme dlhodobo navrhovali, aby sa uvoľnili financie z Envirofondu tak, ako je to bežné v zahraničí. Veľkí zamestnávatelia mali dostať priamu finančnú kompenzáciu v dôsledku neúnosného zvyšovania nákladov na výrobu. Bohužiaľ, stroskotalo to na zamietavom stanovisku ministerstva financií napriek tomu, že v Envirofonde sa nachádza dostatok financií. Výsledkom je, že stovky ľudí skončia na úrade práce," zdôraznil Sulík.

Posledná záchrana?

Generálny riaditeľ Slovalco Milan Veselý podotkol, že firmu mohla zachrániť práve chýbajúca novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. "S kompenzáciou by sme vedeli byť aspoň na nule, ale takto je situácia ďaleko za hranicou únosnosti. Nedokázali sme si zabezpečiť vstupy, elektrinu na budúci rok, a dnes už to zašlo tak ďaleko, že by nám už ani prijatie zákona nepomohlo," dodal Veselý.

Svoj podiel na tom má vraj aj rezort Jána Budaja

Rezort Richarda Sulíka tiež pripomenul, že správa Environmentálneho fondu, ako i zákon o obchodovaní s emisnými kvótami spadajú do spôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorý vedie Ján Budaj (OĽaNO), pričom rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov z Envirofondu rezort životného prostredia prijíma spolu s Ministerstvom financií (MF) SR. Príspevky do Envirofondu odvádzajú i firmy z ťažkého priemyslu, pričom na základe určenia Európskej komisie o použití prostriedkov z fondu je tieto možné využiť i na realizáciu opatrení v súvisiacich s dekarbonizáciou priemyslu.

Envirorezort sa ohradzuje voči "kampani firmy Slovalco"

Budajov rezort sa však podľa vlastných slov ohradzuje voči "trvalej kampani firmy Slovalco", ktorú vedie vedenie podniku s účelom získať výhody štátnej pomoci aj na úkor iných podnikov postihnutým zvyšovaním cien energií.

Najnovší vývoj, to znamená, odstávka výroby a prepúšťanie sú jednoznačne dôsledkom faktu, že fabrika, ktorá spotrebováva najviac elektrickej energie (10 % všetkej elektrickej energie na Slovensku) si nevytvorila v predošlých rokoch dostatočnú rezervu, ani žiaden iný plán pre prípad zdraženia energií. Na tému mediálnej kampane proti MŽP chce minister Ján Budaj hovoriť s vlastníkmi Slovalca, ktorými sú Penta a tiež Norsk Hydro. Aj z vyjadrenia Slovalco je zrejmé, že deficit, do ktorého sa hlinikáreň dostala nevyvoláva nedostatok štátnej podpory z prostriedkov Environmentálneho fondu (EF). Podnik si nedokázal zabezpečiť energiu na ďalšie účinkovanie a jeho ekonomika padla tak, že ani prijatie novely zákona 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami by na tom nič nezmenilo.

Keďže k dohode s ministerstvom financií na zvýšení využitia prostriedkov EF prostredníctvom MŽP neprišlo, novela zákona 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami nebola zatiaľ prijatá. K tomuto treba ale uviesť, že minulý rok dostalo najväčší podiel podpory Slovalco. Za rok 2020 bola podpora dokonca o 275 % vyššia ako Slovalco inkasovalo v roku 2019, čiže za bývalej vlády. Nároky Slovalca však niekoľkonásobne presahujú možnosti EF a to aj v prípade, že by MF akceptovalo návrhy MŽP na zvýšenie doterajšieho podielu využívania EF MŽP.

Slovalco už nevyrobí ani tonu hliníka, cítim zlosť, smutne konštatuje primátor

Z týchto novín nemá rozhodne radosť ani primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal, ktorý sa na sociálnej sieti priznal, že cíti zlosť. "Slovalco budúci rok nevyrobí ani tonu hliníka a o prácu príde až 300 ľudí zo Žiaru a okolia. Je mi to neskutočne ľúto, že sme nedokázali presvedčiť (ne)kompetentných, že situácia je mimoriadne vážna. Ale nebojte, hliník budeme mať. Čína, Rusko, Brazília majú dostatočne kapacity. To nevadí, že ten hliník má 5x väčšiu CO2 stopu," dodal sarkasticky primátor.