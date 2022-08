Uľahčí ľuďom život? Inštitút finačnej politiky zverejnil kalkulačku rodinnej pomoci: Všetko za vás vypočíta!

BRATISLAVA - Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR pripravil kalkulačku štátnej rodinnej pomoci. Prináša informatívny výpočet, na základe ktorého ľudia získajú lepší prehľad o novej výške ich prídavkov na dieťa, daňového bonusu a príspevku na služby deťom po schválení rodinného balíčka. Rodičom umožňuje aj porovnanie, koľko by dostali, ak by sa systém nezmenil. Informoval o tom tlačový odbor rezortu financií.

Na úvod je potrebné si vybrať, za aké časové obdobie dané nároky vypočítať. Kalkulačka vie vyrátať nárok za rok 2022 aj nasledujúci rok 2023. Následne treba v kalkulačke vybrať formu zamestnania, zadať výšku hrubej mesačnej mzdy a údaje o deťoch, konkrétne mesiac a rok ich narodenia. V prípade, ak majú rodičia v súčasnosti náklady na voľnočasové aktivity detí, respektíve ich plánujú realizovať v budúcnosti, kalkulačka zohľadní aj nárok na vyplatenie príspevku "služby deťom".

Ide o informatívny výpočet

Rezort financií pripomína, že ide o informatívny výpočet a celková výška príspevkov sa môže meniť v závislosti od individuálnych a niekedy ojedinelých životných situácií. MF zároveň zdôraznilo, že výpočet kalkulačky nie je možné použiť na právne úkony. Kalkulačka je dostupná na webovej stránke https://rodinna-kalkulacka.institutfinancnejpolitiky.sk/.

Finálne závisí od počtu detí

Daňový bonus na dieťa do šiestich rokov veku sa od júla zvýšil na 70 eur a od budúceho roka na 100 eur. V prípade detí do 15 rokov sa daňový bonus rovnako zvýšil od júla na 70 eur mesačne a od budúceho roka na 100 eur. Pre deti nad 15 rokov vzrástol na 40 eur a od januára 2023 na 50 eur. Ministerstvo súčasne podotklo, že po novom nárok na daňový bonus vzniká od prvého zarobeného eura. Doteraz vznikol až od polovice minimálnej mzdy, jeho celková výška je však obmedzená konkrétnym percentom čiastkového základu dane, ktoré finálne závisí od počtu detí.

Viaceré príklady

Inštitút finačnej politiky zverejnil aj viacero príkladov, ako sa zmenia prídavky a daňový bonus po schválení tzv. prorodinného balíčka. Napríklad, prvý zamestnanec zarába v hrubom 340 eur mesačne počas celého roka a má dve nezaopatrené deti vo veku 15 a 12 rokov. "V júli 2022 majú deti 12 resp. 15 rokov. Maximálny nárok na daňový bonus zodpovedá 110 € v danom mesiaci (70 € pre 12r. dieťa + 40 € pre 15r. dieťa). Maximálna suma, ktorú si však rodič môže uplatniť na dve deti je limitovaná výškou 27 % čiastkového základu dane. To pri uvedenej hrubej mzde (340 €) predstavuje 83,17 € (27 % z 308,04 €). Keďže limit je nižší ako maximálny nárok, rodič si v júli 2022 uplatní túto sumu daňového bonusu obmedzenú percentuálnym limitom z čiastkového základu dane," informuje inštitúcia.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Inštitút finančnej politiky Ako dodali, v starom systéme by tento zamestnanec mal daňový bonus vo výške 67 eur, prilepší si tak o necelých 20 eur. Okrem toho má nárok na 60-eurový prídavok pre deti, v starom systéme by to bolo niečo viac ako 51 eur.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Inštitút finančnej politiky

Následne si môže daňový bonus žiadať aj v druhom polroku tohto roku. V tom prípade dostane daňový bonus 660 eur, teda 6x70 a 6x40 eur. Ak celkový príjem za rok predstavuje 4080 eur, tak čiastkový základ dane je 3 696,48 €. Ak maximálna suma daňového bonusu je limitovaná 27-mimi percentami za polrok čiastkového základu dane, dostane daňový bonus 499,02 €. V starom systéme by tento rodič získal daňový bonus za druhý polrok 2022 vo výške 403,02 €. Rodič má rovnako nárok na prídavok na dve deti počas celého polroka, pričom ide o sumu 360 € (2x6x30€), v starom systéme by to bolo 310,56 €.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Inštitút finančnej politiky

Druhý príklad sa týka roku 2023. Ide o zamestnanca, ktorý mesačne zarobí 1000 eur v hrubom a má dve nezaopatrené deti, ktoré v januári budú vo veku 14 a 17, tretie bude na ceste a očakáva sa dátum pôrodu v septembri 2023. Pracovať tak bude len 7 mesiacov, keďže sa očakáva, že 6 týždňov pred pôrodom pôjde na materskú. Dieťaťu vo veku 17 rokov prispievajú na voľnočasové aktivity v sume 50 eur a dieťaťu vo veku 14 rokov 70 eur.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Inštitút finančnej politiky "Maximálny nárok na daňový bonus tak prestavuje 150 € v danom mesiaci (100 € + 50 €). Maximálna suma, ktorú si však rodič môže uplatniť na dve deti je limitovaná výškou 27 % čiastkového základu dane. To pri uvedenej hrubej mzde (1 000 €) predstavuje 233,82 € (27 % z 866 €). Keďže limit je vyšší ako maximálny nárok, rodič si v januári 2023 môže uplatniť maximálny nárok na daňový bonus vo výške 150 €. V starom systéme by nárok na daňový bonus u tohto rodiča zodpovedal sume 72,21 € (46,87+25,34)," vysvetlil inštitút. Rovnako má na dve nezaopatrené deti nárok na prídavok v celkovej sume 80 €, keďže od nového roka stúpne hodnota prídavkov na 40 eur, v starom systéme by to bolo 55,64 €.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Inštitút finančnej politiky

Príspevok na voľnočasové aktivity na 1. dieťa predstavuje najviac 60 €, aj keď skutočné výdavky sú vyššie. Príspevok na 2. dieťa 50 € zodpovedá výške skutočných výdavkov, ktoré sú nižšie ako maximálny nárok. "Výdavky a nároky pri službách deťom sa posudzujú na každé dieťa samostatne, preto celkový príspevok na služby deťom predstavuje 110 €, aj keď spoločné výdavky sú až vo výške 120 €. Keďže 1. dieťa dosiahne 15 rokov v septembri, je to zároveň posledný mesiac, za ktorý má nárok na vyššiu maximálnu sumu daňového bonusu 100 €. Celková maximálna suma v prípade 1. dieťaťa predstavuje 1 050 € (9*100 + 3*50). 2. dieťa má celý rok maximálny nárok na nižšiu sumu 50 €, spolu 600 € (50*12). Na 3. dieťa narodené v septembri vzniká nárok na daňový bonus až od tohto mesiaca, spolu maximálne 400 € (4*100). Maximálny nárok na daňový bonus na všetky deti za celý rok predstavuje 2 050 € (1 050 + 600 + 400)," dodali.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Inštitút finančnej politiky

Celoročný príjem za 7 odpracovaných mesiacov je 7 000 € (7x1000). Pri troch deťoch má rodič limitovaný maximálny nárok na 34 % z čiastkového základu dane, t.j. 2 061,08 €. Keďže uvedený limit je vyšší ako maximálny nárok, rodič si za celý rok 2023 môže uplatniť maximálny nárok na daňový bonus vo výške 2 050 €. Keďže rodič ale od augusta nepracuje, daňový bonus mu nebude od augusta vyplácaný priebežne u zamestnávateľa, ale celý nárok od augusta do konca roka si uplatní v ročnom zúčtovaní alebo pri podaní daňového priznania. V starom systéme by tento rodič mal nárok na daňový bonus v sume 1 004,65 €. "Rodič má nárok na prídavok na dve deti počas celého roka a na 3. dieťa od mesiaca narodenia. Celková suma prídavku tak predstavuje 1 120 € (2*12*40 + 4*40). V starom systéme by tento rodič získal nárok na prídavok vo výške 778,96 €," uzavreli z inštitútu.

A čo SZČO?

Tretí prípad je živnostník, ktorý očakáva v roku 2022 a 2023 obrat 9000 eur ročne, pričom si uplatňuje paušálne výdavky. K ním si navyše pripočíta povinne zaplatené odvody v celkovej výške 1 000 €. Súčasne má jedno nezaopatrené dieťa narodené v marci 2018 a rodičia mu neplatia žiade voľnočasové aktivity. Keďže rodič poberá príjem len ako SZČO, daňový bonus si môže uplatniť len raz ročne pri podaní daňového priznania.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Inštitút finančnej politiky

"Za druhý polrok 2022 má na jedno dieťa do 15 rokov maximálny nárok 420 € (6*70). Maximálna suma, ktorú si však rodič pri jednom dieťati môže uplatniť je limitovaná výškou 20 % z polovice (platí len pre 2022) čiastkového základu dane. To pri uvedenom príjme a výdavkoch zodpovedá 260 € (20% z 1 300 € = (9000-0,6*9000-1000)/2), čo je hodnota daňového bonusu, na ktorú ma rodič nárok za druhý polrok 2022 po novom, keďže tento limit je nižší ako maximálny nárok. Nakoľko však po starom by nárok tohto rodiča na daňový bonus bol vyšší a to vo výške 282,84 € (6*47,14), uplatní si vyššiu sumu daňového bonusu aj v druhom polroku 2022. Výlučne pre rok 2022 platí, že ak niekomu podľa nových pravidiel vychádza nižší nárok na daňový bonus ako podľa starých pravidiel, má možnosť uplatniť si vyšší daňový bonus podľa starých pravidiel aj v druhej polovici roka," uviedli analytici z inštitútu.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Inštitút finančnej politiky

Suma prídavku na jedno dieťa za 6 mesiacov predstavuje 180 €, v starom systéme by nárok na prídavok za 6 mesiacov na jedno dieťa zodpovedal 155,28 € (6*25,88). V roku 2022 nevzniká nárok na príspevok na voľnočasové aktivity. V roku 2023 si živnostník môže uplatiť daňový bonus len raz ročne, a to vzhľadom na očakávaný príjem vo výške 520 eur. V starom systéme by nárok tohto rodiča na daňový bonus pre dieťa do 6 rokov predstavoval 608,16 €.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Inštitút finančnej politiky

Celoročná suma prídavku na jedno dieťa predstavuje 480 € (12*40), v starom systéme by nárok na prídavok zodpovedal 333,84 €. "V roku 2023 pre rodiča vzniká nárok na príspevok na voľnočasové aktivity od marca, kedy dieťa dovŕši 5 rokov. Maximálny nárok tak predstavuje 600 € (10*60). Keďže, ale rodičia nemajú výdavky na voľnočasové aktivity dieťaťa, nárok na príspevok na služby deťom im nevzniká. Príspevok by rodičia mohli dostávať, len ak by dieťa začalo navštevovať platené voľnočasové aktivity, práve vo výške skutočných nákladov na voľnočasové aktivity (maximálne do výšky 60 €/mesiac)," uzavreli.

Na voľnočasové aktivity zároveň dostanú deti finančný príspevok vo výške 60 eur mesačne

Mesačný prídavok na dieťa v pôvodnej výške 25,88 eura sa od júla zvýšil na 30 eur a od januára 2023 na 40 eur. Vzhľadom na trvalé zvýšenie sumy prídavku na dieťa dochádza k zrušeniu jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Na voľnočasové aktivity zároveň dostanú deti od päť do 18 rokov od januára 2023 každý mesiac finančný príspevok vo výške 60 eur mesačne.