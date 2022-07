PREDPOVEĎ Víkendové počasie nebude tak horúce, ako bolo zvykom: Chladno a silný vietor!

BRATISLAVA - Uplynulé dni boli veľmi príjemné, po extrémnych horúčavách prišli nad Slovensko chladnejšie dni, vďaka ktorým sa mnohí obyvatelia krajiny mohli znovu poriadne nadýchnuť. Predpovede počasia hovoria, že v polovici júla k nám prídu ďalšie extrémy, ktoré by mohli trhať rekordy. Aký však bude nadchádzajúci víkend, ktorý sa nesie v znamení najväčšieho slovenského festivalu?

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude prevažne jasná, len s malou oblačnosťou. Na severe sa ojedinele môžu objaviť aj prehánky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 16 až 11, v údoliach miestami okolo 9 stupňov Celzia. V sobotu cez deň bude premenlivá oblačnosť a ojedinele, najmä na severe, prehánky.

"Od západu k nám bude zasahovať okraj tlakovej výše a zároveň počasie u nás čiastočne ovplyvní vo vyšších vrstvách ovzdušia brázda nízkeho tlaku, ktorá bude zasahovať nad karpatskú oblasť," upozornili meteorológovia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 20 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 11 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch miestami okolo 55 kilometrov za hodinu.

Nedeľa

Posledný deň týždňa na nás čaká premenlivá oblačnosť. V noci ojedinele, cez deň miestami treba počítať s prehánkami či dažďom. A to najmä na severe a východe Slovenska. Na hrebeňoch Tatier postupne sneženie. Naďalej bude veľmi chladno. "Medzi tlakovou výšou so stredom nad Britskými ostrovmi a rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku nad východným Pobaltím, rozhraním Bieloruska, Ukrajiny a Ruska postúpi cez našu oblasť smerom na juhovýchod studený front," informovali meteorológovia.

Najnižšia nočná teplota dosiahne 16 až 11, v údoliach miestami okolo 9 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25, v severnej polovici územia a na Horehroní väčšinou 14 až 19 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 35 kilometrov za hodinu. V nárazoch dosiahne rýchlosť až 60 kilometrov za hodinu.

Pondelok

Prvý deň nasledujúceho týždňa bude v znamení premenlivého počasia. Najmä obyvatelia severného Slovenska by mali počítať s prehánkami či dažďom, od výšky približne 2000 m sneženie. Naďalej chladno. "Medzi tlakovou výšou so stredom nad Beneluxom a tlakovou nížou so stredom

nad juhozápadným Ruskom k nám bude od severu prúdiť chladný a vlhký vzduch," upozornili meteorológovia.

Najnižšia nočná teplota dosiahne 13 až 8, v údoliach miestami okolo 6 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 24, v Žilinskom kraji, na hornom Spiši

a na Horehroní väčšinou len 14 až 19 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 50 kilometrov za hodinu.