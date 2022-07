Na Slovensku máme novú vlnu KORONAVÍRUSU! Dátoví analytici otvorene: Vrchol už čoskoro, TOTO sú ich odhady

BRATISLAVA – Hoci slová ako „pandémia“ či „koronavírus“ nezaznievajú už tak často, ako ešte pred pol rokom, Covid-19 tu s nami stále je. Aktuálne dokonca môžeme už niekoľko týždňov pozorovať nárast pozitívnych prípadov. Novú vlnu už máme aj na Slovensku. Podľa analytikov z projektu Dáta bez pátosu by sme jej vrchol mohli očakávať už počas najbližšieho prelomu mesiacov. Majú však aj dobré správy.

Dátoví analytici v prvom rade upozornili na rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Mnohé totiž nereportujú dáta denne, alebo ich reportujú kumulatívne. Krajiny v Európe majú tiež inú intenzitu testovania, a preto nie je možné ich porovnávať. „Grécko a Rakúsko testuje približne 30-krát viac ako Slovensko a Česko. U nich testujú hocikoho, u nás testujeme diagnostikovaný Covid a rodinu pozitívneho,“ pripomenuli.

Poukázali však tiež na to, že mnohé krajiny aktuálne vykazujú vysoké percento pozitívnych testov. „Taiwan takmer 80 %, Slovensko spolu s Českom viac ako 30 %, často testujúce krajiny medzi 10 % a 30 %,“ zhrnuli. Zdôraznili tiež, že zatiaľ pozorujú, že v krajinách ako Taiwan a Portugalsko, kde zistili pozitívny test u 15-20 % obyvateľstva, bolo reálne infikovaných asi 2-3 krát viac obyvateľov.

Vlna už úraduje naprieč Európou

Po Portugalsku sa „Omikron 4“ či skôr „Omikron 5“ rozšíril v dovolenkových destináciách ako sú Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Malta a pridali sa aj nemecky hovoriace krajiny Nemecko, Rakúsko či Švajčiarsko.

Samotná vlna trvá dva až tri mesiace. Dostať sa na jej vrchol zaberie asi mesiac. Po špičke následne prichádza pozvoľný pokles, jednoznačné odznievanie vlny a nižšie čísla pozitívnych. Tento pokles nie je tak strmý ako rast, čo však podľa analytikov môže byť skreslené počtom a intenzitou testov. „Západná Európa je preukázateľne asi 1 mesiac oneskorená za Portugalskom a Taiwanom, a tak možno špičku čakať do 2-3 týždňov. O Slovensku ťažko povedať, ale určite nie sme o ďalší mesiac posunutí, to len málo (chvála ministrovi) testujeme a tak obraz o reálnej situácii pozitívnych nemáme,“ uviedli. Obraz o letnej vlne u nás ale majú, a to vďaka dôležitému parametru - počtu hospitalizovaných.

Pozitívom je, že 250 hospitalizovaných pacientov považujú za dobré číslo, hoci ich počet sa na túto úroveň z pôvodných 100 prípadov dostal za posledné dva až tri týždne. To však zároveň značí, že vlnu už máme aj na Slovensku a jej vrchol by sme mohli dosiahnuť na prelome júla a augusta, kedy treba počítať aj s návratom mnohých dovolenkárov.

V nemocniciach končia najmä starší ľudia

Čo sa týka pravdepodobnosti hospitalizácie, tá dramaticky rastie s vekom a do nemocníc idú najmä starší ľudia nad 65 rokov. V nemocniciach sú okrem toho medzi vykazovanými pacientmi aj tí, ktorí neprišli s koronavírusom, ale iným problémom a Covid-19 im zistili až pri testovaní v zariadení. „Umiera asi 0,2 % - 0,3 % pozitívnych v krajinách, kde sa intenzívne testuje a kde bolo úmrtí výrazne menej v predchádzajúcich vlnách. Veľkou šancou Slovenska je, že sa vlna hospitalizácií a úmrtí nebude opakovať, lebo ľudia už Covid mali, v nemocnici boli a mnohí, bohužiaľ, aj zomreli,“ uviedli.

Dnes sú na prvých priečkach v úmrtiach na 1 milión obyvateľov krajiny ako Island, Malta, Grécko, Fínsko, Nemecko, Taliansko, Dánsko, Chorvátsko, Británia či Portugalsko. Treba však prihliadať aj na to, že metodika reportovania úmrtí sa medzi krajinami líši. „Každopádne ide podľa dobre a prehľadne reportujúcich krajín o veľmi starých občanov. Na Islande je 1/3 úmrtí nad 90 rokov, druhá tretina je medzi 80 a 90 rokmi a menej ako 10 % úmrtí je pod 70 rokov,“ poukázali analytici. „Samozrejme, na Slovensku toľko a tak starých ľudí nemáme, lebo máme dezolátny zdravotný stav aj o 20 rokov mladších občanov,“ dodali.