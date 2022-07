Nové informácie ohľadom kauzy s katalyzátorom: Ozval sa MAJITEĽ auta! Muži klamú, nikdy ma nekontaktovali, tvrdí

Celé sa to udialo ešte v pondelok minulý týždeň. Na jednom z parkovísk pred bytovkami zachytil obyvateľ jedného paneláku natočil vskutku pozoruhodnú situáciu. Pod modrým SUV staršieho ročníku sa totiž nachádzali dvaja muži. Krátko na to vo videu vidieť, ako jeden z nich spod auta vstáva a niečo podáva mužovi na sedadle spolujazdca. Vo videu je aj vidieť ďalšieho muža, ktorý sa obzerá po okolí a zdá sa, ako by "strážil". O pár sekúnd je vidno, ako spod auta vyberajú katalyzátor, ktorý nakladajú do svojho auta a z miesta rýchlosťou blesku utekajú. Video z miesta činu sa vo veľkom šíri sociálnymi sieťami.

Čo však nik neočakával, ďalší deň sa muži vybrali na políciu na Námestí hraničiarov a v rukách niesli onen stratený katalyzátor. Ten odniesli na obvodné oddelenie policajného zboru v Petržalke a vo veci boli vypovedať. Pred políciou ich čakala televízia JOJ, ale aj zakladateľ združenia HAKA, ktorá sa zaoberá pátraním po zmiznutých autách - Štefan Farkaš. Muži však tvrdia, že oni žiadny katalyzátor neukradli, ale ho pod autom našli už demontovaný.

"My nie sme odkázaní na to, aby sme kradli. Nás nikto v živote nevidel kradnúť. Sme slušní občania, myslíte si, že by som bol odkázaný na to, aby som kradol katalyzátor za 89 eur? Neponáhľali sme sa z miesta, keby som kradol, tak mám rúško a klobúk," povedal jeden z mužov pred budovou polície. Ako ďalej vysvetlil, katalyzátor spod auta zobrali z dôvodu, aby ho nik neukradol a aby ho odovzdali na polícii. Predtým však ešte v pondelok neskoro večer volali na políciu, aby oznámili, že spod predmetného auta vytiahli padnutý katalyzátor. Údajne ich celá záležitosť mrzí. Ako dodali, cez istého nemenovaného človeka sa im podarilo nájsť kontakt na majiteľa vozidla, ktorému následne volali a informovali ho o celej situácii. "Povedal, že nemá dôvod na nás dávať trestné oznámenie," vysvetlil jeden z mužov.

Teraz sa však do prípadu vniesli nové informácie. Počas víkendu v jednej zo skupín venovanej Petržalčanom sa totiž ozval majiteľ auta. Ten ďakoval autorovi videa za zverejnenie a tvrdil, že partia má toho "na rováši" viac. Ako ďalej pre Topky.sk uviedol, partia ho nikdy nekontaktovala a nie je pravda, že by žil v zahraničí. "Všetko, čo povedali, je klamstvo. Nikdy sme spolu netelefonovali," vysvetlil. Podľa jeho slov sa o prípade dozvedel po tom, ako ho kontaktovala polícia. Prácu mužov zákona pri tomto incidente veľmi chváli.

Vo veci sme opäť kontaktovali aj bratislavskú políciu, či v prípade nastal posun. "Vo Vami uvedenom prípade začal poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V. trestné stíhanie vo veci prečinu Krádeže. Viac informácií poskytneme, ak to situácia umožní," uviedla hovorkyňa Silvia Šimková. Ešte minulý týždeň polícia informovala, že v prípade preukázania viny hrozí páchateľovi za uvedené konanie trest odňatia slobody až na 2 roky.