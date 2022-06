Slovensko vo veľkom rieši kauzu katalyzátor: Odcudzili ho, alebo našli? VIDEO z incidentu, jasné slová polície!

Celé sa to stalo ešte v pondelok počas dňa na najväčšom bratislavskom sídlisku - v Petržalke. Na jednom z parkovísk pred bytovkami zachytil obyvateľ jedného paneláku natočil vskutku pozoruhodnú situáciu. Pod modrým SUV staršieho ročníku sa totiž nachádzali dvaja muži. Krátko na to vo videu vidieť, ako jeden z nich spod auta vstáva a niečo podáva mužovi na sedadle spolujazdca. Vo videu je aj vidieť ďalšieho muža, ktorý sa obzerá po okolí a zdá sa, ako by "strážil". O pár sekúnd je vidno, ako spod auta vyberajú katalyzátor, ktorý nakladajú do svojho auta a z miesta rýchlosťou blesku utekajú. Video z miesta činu sa vo veľkom šíri sociálnymi sieťami.

VIDEO Na najväčšom bratislavskom sídlisku zmizol katalyzátor: VIDEO zachytáva, čo sa dialo!

Čo však nik neočakával, ďalší deň sa muži vybrali na políciu na Námestí hraničiarov a v rukách niesli onen stratený katalyzátor. Ten odniesli na obvodné oddelenie policajného zboru v Petržalke a vo veci boli vypovedať. Pred políciou ich čakala televízia JOJ, ale aj zakladateľ združenia HAKA, ktorá sa zaoberá pátraním po zmiznutých autách - Štefan Farkaš. A ako médiu, tak aj Farkašovi muži vysvetlili, že oni žiadny katalyzátor neukradli, ale ho pod autom našli už demontovaný.

"My nie sme odkázaní na to, aby sme kradli. Nás nikto v živote nevidel kradnúť. Sme slušní občania, myslíte si, že by som bol odkázaný na to, aby som kradol katalyzátor za 89 eur? Neponáhľali sme sa z miesta, keby som kradol, tak mám rúško a klobúk," povedal jeden z mužov pred budovou polície. Ako ďalej vysvetlil, katalyzátor spod auta zobrali z dôvodu, aby ho nik neukradol a aby ho odovzdali na polícii. Predtým však ešte v pondelok neskoro večer volali na políciu, aby oznámili, že spod predmetného auta vytiahli padnutý katalyzátor. Ten v autách pohlcuje spaliny z motora, vďaka čomu autá neprodukujú hustý čierny dym. Práve z týchto dôvodov sa v poslednom období vo veľkom kradnú.

Ako muži vysvetlili, všetci sú riadne zamestnaní a podnikajú práve s výkupom katalyzátorov, pričom riadne odvádzajú všetky poistenia. "Boli sme sa najesť, keď sme okolo prechádzali, tak sme videli, že ten katalyzátor je padnutý. To auto je vysoké. Chceli sme zabrániť tomu, aby ho niekto ukradol, tak sme ho zobrali," tvrdia muži s tým, že pod autom neležali. Údajne ich celá záležitosť mrzí. Ako dodali, cez istého nemenovaného človeka sa im podarilo nájsť kontakt na majiteľa vozidla, ktorému následne volali a informovali ho o celej situácii. "Povedal, že nemá dôvod na nás dávať trestné oznámenie," vysvetlil jeden z mužov.

Následne katalyzátor odniesli na políciu, vypovedali a odišli domov. Topky.sk sa informovali, ako vec polícia rieši. A dostali sme prekvapivú odpoveď. "Vo Vami uvedenom prípade začal poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V. trestné stíhanie vo veci prečinu Krádeže. V prípade preukázania viny, hrozí páchateľovi za uvedené konanie trest odňatia slobody až na 2 roky. Viac informácií poskytneme, ak to situácia umožní," uviedla hovorkyňa bratislavskej polície Silvia Šimková.

Celá vec sa však ešte viac zamotáva. Podľa informácií Topky.sk sa mali muži v pondelok večer "poistiť" a spísať si fiktívnu zmluvu s majiteľom auta s chýbajúcim katalyzátorom. Na sociálnej sieti totiž zverejnili fotografiu zmluvy o predaji auta za 150 eur. Následne mali tvrdiť, že auto patrí im a katalyzátor tak neukradli. Avšak, vo vyjadrení jasne povedali, že sa skontaktovali s majiteľom vozidla a ten "na nich nemá dôvod podať trestné oznámenie".

Galéria fotiek (10) Zdroj: reprofoto - facebook Následne sa už k zmluve o predaji auta nevyjadrovali a tvárili sa, akoby neexistovala. Ako sa však dostali k informácií o majiteľovi auta a aute samotnom, je však otázne. Na sociálnej sieti sa k prípadu vyjadrili mnohí Slováci, ktorí príbehu mužov neuverili. Údajne je totiž na videu vidieť, ako jeden z mužov, ktorý ležal pod autom, podáva svojmu kamarátovi náradie, s ktorým mali katalyzátor demontovať.

Katalyzátory miznú vo veľkom

Polícia v Prešove zaevidovala v pondelok (20. 6.) tri prípady krádeže katalyzátorov z motorových vozidiel, k všetkým došlo na sídlisku Sekčov, v utorok malo k rovnakému skutku pri jednom vozidle dôjsť na sídlisku Šváby. Vyzýva preto verejnosť na spoluprácu. "Ak zbadáte podozrivé osoby motať sa okolo zaparkovaných vozidiel, neváhajte a ihneď kontaktujte políciu na linke 158," uviedlo prešovské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.

Polícia tiež eviduje oznámenia občanov spomínaných prešovských sídlisk, že v okolí motorových vozidiel sa pohybujú podozrivé osoby. Oznámenia preverila, podozrivých sa však nepodarilo zaistiť. Katalyzátory niekto odcudzil z dvoch vozidiel BMW, jedného Volkswagenu Beetle a jednej Škody Octavie. Následne malo dôjsť k odcudzeniu ďalších dvoch katalyzátorov na sídlisku Šváby, a to v prípade dvoch áut Škoda Octavia. Informovali o tom v skupine HAKA.