Remišovej obrovský trapas: Celému svetu ukázala svoje firemné HESLO, lahôdka pre hackerov a totálny amaterizmus

BRATISLAVA - Mirri2020. To je výraz, ktorý si zrejme po dnešku budú pamätať úplne všetci, ktorí sa venujú aktuálnemu dianiu vo verejnom živote a v politike. Šéfka Za ľudí a vicepremiérka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu sa zrejme spolu s jej mediálnym tímom dnes opäť naučia niečo nové. Heslo, ktoré malo zrejme zásadnú úlohu na jej ministerstve, skrátene zvanom MIRRI, sa ocitlo verejne pred zrakmi všetkých, a to priamo na Remišovej konte! Ako sa to mohlo stať?

Všetci máme ešte v živej pamäti kauzu "nbusr123", kedy sa na verejnosť dostalo až smiešne jednoduché heslo Národného bezpečnostného úradu SR. Trvalo to síce pár rokov, no dnes sme sa zrejme nechtiac dostali k ďalšiemu bizáru, ktorý má tentokrát na svedomí ministerstvo Veronika Remišovej (Za ľudí).

Neustriehli si heslo?

Ako prvý naňho poukázala satirická stránka Zomri, ktorá si všimla, že instagramový účet Remišovej zdieľal príbeh so záberom na pracovný počítač. Na ňom je pod obrazovkou nalepené očividné heslo Mirri2020 . Mirri je pritom skratka názvu Remišovej ministerstva. Čo je však na druhej strane obrazovky je ešte znepokojujúcejšie, pretože sa zdá, že ide o ďalší žltý štítok, a zrejme s dotknutou e-mailovou adresou. Je teda možné, že tu máme dočinenia s loginom a hesloom k tomu istému účtu na jednej obrazovke.

Je pravda, že nie každý si denno-denne nosí v hlave spústu hesiel, no určite sa nie každý podieľa na tom, že by svoj firemný počítač s heslom verejne nakameroval pre všetkých na sociálnej sieti, a tak dal toto heslo do povedomia úplne všetkým, hackerov nevynímajúc.

Zbytočná hystéria a heslo je neaktuálne, reaguje Remišovej rezort

Kauzu už komentuje aj samotné ministerstvo. "Je to zbytočná hystéria, keďže heslo by nikomu na nič nebolo, a to z dôvodu, že už je neaktuálne a využívalo sa na prístup na videokonferenčné zariadenie. Podobne ako v mnohých firmách, na konferenčné hovory je vyhradené zariadenie, ktoré je zdieľané pre všetkých zamestnancov ministerstva, a z ktorého nie je prístup k systémom ministerstva, ani k žiadnym iným systémom. Má ho v správe IT odbor, po videohovore je vygenerované nové heslo. Celé je to o tom, že sa neodlepili dva roky staré nálepky," vysvetľuje ministerstvo.

Jednoduchosť hesla a jeho zverejnenie sú alarmujúcimi ukazovateľmi amaterizmu

Problém má teda dve roviny. Prečo je heslo od tak dôležitého účtu až smiešne jednoduché a pre hackerov doslova lahôdkou na pár minút crackovania, a tiež to, prečo sa ocitlo na verejnom účte ministerky v "storke". Toto totiž rozhodne nevypovedá o profesionalite tímu pani vicepremiérky. Paradoxne to bola práve Remišová, ktorá stála za veľkou dávkou kritiky ohľadom kybernetického zabezpečenia z čias, keď úradu velil "digitálny líder" Peter Pellegrini (dnes predseda Hlasu-SD).

Prekvapujúce však je, že na stránke Za ľudí na Facebooku táto storka z obehu ešte ani po 2 hodinách od medializácie zo strany Zomri stále nezmizla. Na Remišovej účte na Instagrame sa už však nenachádza.

Odborník: Toto je žart?

Na túto kauzu si posvietil aj IT expert Ondrej Macko z TouchIT. "Vnímam to ako veľmi zle urobené video, ktoré ukazuje ako by sa to nemalo robiť. Veľmi to pripomína kauzu NBUSR kde bolo tiež použite veľmi slabé heslo. Celkovo napísanie hesla na papier a jeho nalepenie na notebook je celkovo presne to, ako sa to robiť nemá," hodnotí incident technický expert.

"Nie je celkom zrejme k čomu je toto heslo ale je jednak zvolene ako slabé a jednak jeho prezentácia vo videu je nepodarený žart," kritizuje postup mediálneho tímu vicepremiérky.