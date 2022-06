Reakcie politikov na vstup Švédska a Fínska do NATO: Podľa prezidentky sa potvrdzuje historický význam samitu

BRATISLAVA - Severoatlantická aliancia na summite v Madride v stredu rozhodla o prizvaní Fínska a Švédska do svojich radov. Hlavy štátov a vlád členských štátov NATO na summite zároveň súhlasili s podpísaním prístupových protokolov s týmito dvoma krajinami. Na oficiálne prizvanie severských krajín reagovali aj naši politici.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) podporil prizvanie Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO). "V časoch, keď sa z Ruska stala najväčšia bezpečnostná hrozba pre západné krajiny, je každá posila na mieste," uviedol na sociálnej sieti. Vojna na Ukrajine podľa neho všetkým ukázala, že bez dostatočne spoľahlivých spojencov by bola naša bezpečnosť a suverenita ohrozená. "Čím viac spojenectiev, tým je silnejšia obrana našich hodnôt a slobody," dodal.

Potvrdzuje sa historický význam tohto samitu NATO, tvrdí prezidentka

Samitu v Madride sa zúčastňuje aj prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa nej pozvanie Fínska a Švédska do Aliancie potvrdzuje historický význam samitu NATO v španielskej metropole. "Dnes sme jednohlasne podporili vstup Fínska a Švédska do Aliancie. Rozhodnutie týchto krajín tak po dlhých desaťročiach neutrality prišlo ako reakcia na ruskú inváziu Ukrajiny. Vladimír Putin chcel rozdeliť a oslabiť Európu, ale dosiahol len to, že sme posilnení o nových členov, jednotnejší ako kedykoľvek predtým a východné krídlo NATO bude chránené ešte dôraznejšie ako doteraz," uviedla hlava štátu na sociálnej sieti.

Vstupom Švédska a Fínska do NATO sa stane Slovensko silnejšie, tvrdí Naď

Vstupom Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO) sa stane Slovensko silnejšie. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol v reakcii na oficiálne prizvanie krajín Alianciou do jej radov. "Vieme užšie spolupracovať, pomáhať si vo vojenských spôsobilostiach a byť si nápomocní v krízových situáciách," skonštatoval. Švédsko a Fínsko sú podľa neho ekonomicky a vojensky silné krajiny.

Minister verí, že sa proces podarí dotiahnuť do zdarného konca. Ich záujem o vstup je podľa neho obrovským gestom opodstatnenia Aliancie a jej správneho hodnotového nastavenia. Severoatlantická aliancia na samite v Madride v stredu rozhodla o prizvaní Fínska a Švédska do svojich radov. Hlavy štátov a vlád členských štátov NATO na samite zároveň súhlasili s podpísaním prístupových protokolov s týmito dvoma krajinami.