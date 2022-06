Prezidentka hovorila s veľvyslancami o prioritách v kontexte aktuálnej situácie

"Som veľmi rada, že sa stretávame v Prezidentskom paláci. Neberiem to iba ako protokolárnu príležitosť, ale ako symbol alebo posolstvo toho, že dvere paláca sú vám vždy otvorené," povedala prezidentka SR. "Zažívame najväčšiu zmenu bezpečnostného prostredia za posledných 30 rokov," povedala prezidentka. Zdôraznila tiež, že nikdy v našej modernej histórii sa vojna neodohrávala bližšie k nášmu územiu, ako je to teraz.

Stretnutie s vedúcimi zastupiteľských úradov SR v zahraničí sa uskutočňuje podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) pravidelne. Ako uviedol, je dôležité, aby on, ale aj jeho kolegovia počuli názory ústavných činiteľov. Ocenil tiež, že rezort diplomacie cíti otvorené dvere u prezidentky.

"Z času na čas je nevyhnutné, aby prišli naši veľvyslanci domov a aby priamo od najvyšších ústavných činiteľov počuli ich politické názory a usmernenia, ich pohľad na svet a to, čo považujú z hľadiska politických priorít za najdôležitejšie. Toto je hlavný zmysel tejto porady," spresnil Korčok. Zároveň doplnil, že celá diplomatická služba sa potrebuje rozprávať medzi sebou. "Niet pre diplomaciu väčšej výzvy, ako sa vyrovnať s tým, že je vo vašom susedstve vojna. Budeme hovoriť najmä o týchto veciach," povedal.

Korčok poukázal na to, že slovenskí diplomati na Ukrajine sú v poriadku. "Pri pokračujúcej vojne je nevyhnutné dennodenne vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu. Mám veľký obdiv voči celej našej misii v Kyjeve za to, že takto odvážne fungujú a zastupujú záujmy SR v krajine, ktorá je zmietaná vojnou," povedal šéf slovenskej diplomacie. Považuje za dôležité, aby na Ukrajine misia pôsobila, ak to situácia dovolí.